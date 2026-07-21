Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают планируемое введение Евросоюзом нового пакета санкций против России.

По мнению читателей, санкции не только ухудшают дипломатические отношения с Москвой, но и наносят вред экономике их страны, а не России.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Читатели немецкого портала Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают планируемое введение Евросоюзом нового пакета санкций против России.

"Наше будущее совершенно не волнует этих дипломатов. Они так или иначе получат свои щедрые пенсии", — написал один из комментаторов.

"Отмените санкции против России . Они лишь приведут к ужесточению и без того плохих дипломатических отношений", — отметил другой.

"Мы — главные жертвы антироссийских санкций. Россияне пострадали от этого меньше всего. И кроме того, российский народ всегда отличался стойкостью. Наши экономические показатели напрямую зависят от этих санкций. Стоит ли оно того?" — заключили читатели.

Ранее газета Financial Times писала, что шесть членов ЕС потребовали исключений или полностью заблокировали 21-й пакет санкций против России. В частности, Париж и Рим призвали смягчить запрет на выдачу виз российским военнослужащим, а Лиссабон и Берлин — на покупку рыбы. Вена потребовала разморозить активы Москвы на два миллиарда евро, а Афины — не вводить ограничения на перевозку СПГ в третьи страны.

На этом фоне Еврокомиссия рассматривает удаление отдельных пунктов из 21-го пакета мер, отмечает FT.