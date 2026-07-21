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Губернатор ЕАО рассказала о возвращении учителей в систему образования - РИА Новости, 21.07.2026
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15:53 21.07.2026
Губернатор ЕАО рассказала о возвращении учителей в систему образования

Повышение окладов вернуло в систему образования в ЕАО около 150 учителей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМария Костюк
Мария Костюк - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Мария Костюк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Еврейской автономной области почти 150 человек вернулись в систему образования после трехкратного повышения окладов учителям.
  • В регионе в 10 раз увеличилось общее число целевых договоров об обучении.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Трехкратное повышение окладов учителям помогло вернуть в систему образования Еврейской автономной области почти 150 человек, сообщила президенту России Владимиру Путину губернатор области Мария Костюк.
"Мы еще в три раза увеличили оклады учителей. Дополнительной нагрузки на бюджет мы не добавили… Но какой плюс? У нас уже буквально за четвертую четверть 149 человек вернулось в образование, из них 47 – педагоги. Люди возвращаются", - сказала Костюк.
Она добавила, что в регионе в этом году в 10 раз увеличилось общее число целевых договоров об обучении. Власти рассчитывают, что все "целевики" вернутся в регион.
Губернатор отметила, что в ЕАО благодаря поддержке Минпросвещения России сейчас строится три образовательных учреждения.
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