Губернатор ЕАО рассказала о возвращении учителей в систему образования

Краткий пересказ от РИА ИИ В Еврейской автономной области почти 150 человек вернулись в систему образования после трехкратного повышения окладов учителям.

В регионе в 10 раз увеличилось общее число целевых договоров об обучении.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Трехкратное повышение окладов учителям помогло вернуть в систему образования Еврейской автономной области почти 150 человек, сообщила президенту России Владимиру Путину губернатор области Мария Костюк.

"Мы еще в три раза увеличили оклады учителей. Дополнительной нагрузки на бюджет мы не добавили… Но какой плюс? У нас уже буквально за четвертую четверть 149 человек вернулось в образование, из них 47 – педагоги. Люди возвращаются", - сказала Костюк.

Она добавила, что в регионе в этом году в 10 раз увеличилось общее число целевых договоров об обучении. Власти рассчитывают, что все "целевики" вернутся в регион.