Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в третий раз за вторник.
- Его возобновлено спустя 35 минут.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое было перекрыто в третий раз за вторник, возобновлено спустя 35 минут, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Ранее движение на мосту во вторник перекрывали уже дважды. Третье сообщение о перекрытии движения поступило в 14.39 мск.