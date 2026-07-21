Рейтинг@Mail.ru
МИД России выразил решительный протест послу Молдавии - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 21.07.2026 (обновлено: 15:36 21.07.2026)
МИД России выразил решительный протест послу Молдавии

МИД РФ выразил протест послу Молдавии из-за инцидентов с сотрудниками посольства

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПосол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий покидает здание Министерства иностранных дел РФ. 21 июля 2026
Посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий покидает здание Министерства иностранных дел РФ. 21 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий покидает здание Министерства иностранных дел РФ. 21 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Послу Молдавии был заявлен решительный протест из-за инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в стране.
  • Двадцать первого июля в МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Посла Молдавии в России Лилиана Дария вызвали в МИД для заявления протеста из-за инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства, сообщили в министерстве.
По данным МИД, 19 июля молдавские полицейские остановили автобус посольства России и сняли с него дипломатические номера, применив силу и угрожая задержать сотрудников дипмиссии. Еще один инцидент произошел ночью с 20 на 21 июля на погранпереходе "Леушены", где работников посольства, перевозивших служебный груз, более четырех часов удерживали при выезде из Молдавии.
"В МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий. Ему был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдавии", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Как напомнили в МИД, согласно Венской конвенции государство пребывания обязано предоставлять все возможности для выполнения функций дипломатического представительства, обеспечивать его сотрудникам свободу передвижения по территории страны, разрешать и охранять свободные сношения представительства для всех официальных целей.
Москва оставляет за собой право на зеркальные ответные меры после нарушения Молдавией прав российских дипломатов, добавил МИД.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Перед Молдавией стоит вызов — сохраниться как государство, заявил Додон
19 июля, 23:13
 
РоссияМолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала