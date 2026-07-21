МИД России выразил решительный протест послу Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ Послу Молдавии был заявлен решительный протест из-за инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в стране.

Двадцать первого июля в МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Посла Молдавии в России Лилиана Дария вызвали в МИД для заявления протеста из-за инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства, сообщили в министерстве.

По данным МИД, 19 июля молдавские полицейские остановили автобус посольства России и сняли с него дипломатические номера, применив силу и угрожая задержать сотрудников дипмиссии. Еще один инцидент произошел ночью с 20 на 21 июля на погранпереходе "Леушены", где работников посольства, перевозивших служебный груз, более четырех часов удерживали при выезде из Молдавии.

"В МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий. Ему был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдавии", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как напомнили в МИД, согласно Венской конвенции государство пребывания обязано предоставлять все возможности для выполнения функций дипломатического представительства, обеспечивать его сотрудникам свободу передвижения по территории страны, разрешать и охранять свободные сношения представительства для всех официальных целей.