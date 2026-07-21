"Вдоль побережья Одессы". Решительный шаг России поразил Запад

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия начала кампанию против украинских кораблей в ответ на удары ВСУ по российским коммерческим судам, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых беспилотники поразили два морских судна типа балкер и сухогруз, осуществлявших доставку грузов для украинских военных в порт Черноморск.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия начала охоту на украинские корабли в ответ на удары ВСУ по российским коммерческим судам, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в Россия начала охоту на украинские корабли в ответ на удары ВСУ по российским коммерческим судам, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X

"После украинских и натовских атак на российские торговые суда в Азовском море Москва , по всей видимости, запустила кампанию против украинских кораблей вдоль побережья Одессы", — написал он.

Так эксперт отреагировал на кадры, опубликованные Минобороны России, на которых беспилотники поразили два морских судна типа балкер и сухогруз, осуществлявших доставку грузов для украинских боевиков в порт Черноморск.

Накануне в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России в понедельник в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.