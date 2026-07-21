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"Вдоль побережья Одессы". Решительный шаг России поразил Запад - РИА Новости, 21.07.2026
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10:04 21.07.2026 (обновлено: 14:30 21.07.2026)
"Вдоль побережья Одессы". Решительный шаг России поразил Запад

Диесен: Россия запустила кампанию против украинских судов вдоль побережья Одессы

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия начала кампанию против украинских кораблей в ответ на удары ВСУ по российским коммерческим судам, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
  • Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых беспилотники поразили два морских судна типа балкер и сухогруз, осуществлявших доставку грузов для украинских военных в порт Черноморск.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия начала охоту на украинские корабли в ответ на удары ВСУ по российским коммерческим судам, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
"После украинских и натовских атак на российские торговые суда в Азовском море Москва, по всей видимости, запустила кампанию против украинских кораблей вдоль побережья Одессы", — написал он.
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Так эксперт отреагировал на кадры, опубликованные Минобороны России, на которых беспилотники поразили два морских судна типа балкер и сухогруз, осуществлявших доставку грузов для украинских боевиков в порт Черноморск.
Накануне в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России в понедельник в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
В Минобороны подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре в целях снижения военно-экономического потенциала противника. При этом российские бойцы применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, которое способно преодолевать системы ПВО и ПРО и уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.
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