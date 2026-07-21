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Учитель математики стал артиллеристом ВС России - РИА Новости, 21.07.2026
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Учитель математики стал артиллеристом ВС России

Учитель математики стал артиллеристом ВС России и назвал опыт на СВО бесценным

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллерист с позывным Тичер, ранее работавший учителем математики, подписал контракт с Минобороны до начала специальной военной операции.
  • Он осваивает обязанности старшего офицера батареи и не исключает, что после окончания спецоперации снова пойдет преподавать.
  • Тичер считает боевой опыт и навыки, полученные в ходе службы и обучения, бесценными для дальнейшей жизни и гражданской деятельности.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Бывший учитель математики, а ныне артиллерист с позывным Тичер, проходящий обучение по программе подготовки офицеров, рассказал РИА Новости, что считает боевой опыт бесценным для дальнейшей жизни.
Контракт с Минобороны РФ Тичер подписал еще до начала специальной военной операции, выбрав службу вместо срочной.
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"Позывной Тичер (от английского слова teacher - "учитель" - ред.) у меня не случайно, так как я раньше работал учителем математики в старших классах. Контракт подписал еще до начала СВО, вместо срочной службы - и с 2022 года нахожусь в зоне боевых действий на защите Родины", - сообщил собеседник агентства.
На данный момент Тичер осваивает обязанности старшего офицера батареи, однако, несмотря на напряженный ритм подготовки и боевые реалии, боец не исключает, что после окончания спецоперации, возможно, снова пойдет преподавать.
Тичер отметил, что опыт, полученный в ходе службы и обучения, он считает бесценным, так как умение организовать работу коллектива, распределить задачи и отвечать за результат - навыки, которые пригодятся как в зоне СВО, так и в гражданской деятельности.
"Программа подготовки будущих офицеров как раз и нацелена на то, чтобы научить курсантов мыслить не только как специалистам, но и как командирам. Уметь видеть общую картину, учитывать возможности каждого бойца и выстраивать слаженное взаимодействие всего подразделения", - подчеркнул он.
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