Краткий пересказ от РИА ИИ Артиллерист с позывным Тичер, ранее работавший учителем математики, подписал контракт с Минобороны до начала специальной военной операции.

Он осваивает обязанности старшего офицера батареи и не исключает, что после окончания спецоперации снова пойдет преподавать.

Тичер считает боевой опыт и навыки, полученные в ходе службы и обучения, бесценными для дальнейшей жизни и гражданской деятельности.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Бывший учитель математики, а ныне артиллерист с позывным Тичер, проходящий обучение по программе подготовки офицеров, рассказал РИА Новости, что считает боевой опыт бесценным для дальнейшей жизни.

Контракт с Минобороны РФ Тичер подписал еще до начала специальной военной операции, выбрав службу вместо срочной.

"Позывной Тичер (от английского слова teacher - "учитель" - ред.) у меня не случайно, так как я раньше работал учителем математики в старших классах. Контракт подписал еще до начала СВО, вместо срочной службы - и с 2022 года нахожусь в зоне боевых действий на защите Родины", - сообщил собеседник агентства.

На данный момент Тичер осваивает обязанности старшего офицера батареи, однако, несмотря на напряженный ритм подготовки и боевые реалии, боец не исключает, что после окончания спецоперации, возможно, снова пойдет преподавать.

Тичер отметил, что опыт, полученный в ходе службы и обучения, он считает бесценным, так как умение организовать работу коллектива, распределить задачи и отвечать за результат - навыки, которые пригодятся как в зоне СВО, так и в гражданской деятельности.