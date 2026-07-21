Россияне заинтересовались семейной историей после презентации древа Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ После презентации фамильного древа президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ в 2024 году россияне стали интересоваться созданием родословных.

Один из родственников президента — Александр Михайлович — самостоятельно создавал фамильное древо семьи около двадцати лет, а компания «Кристиан» помогла оформить родословную для издания его книги.

По мнению Михаила Шевелева, основателя и руководителя дома семейных традиций «Кристиан», публикация новости о фамильном древе президента усилила интерес широкой аудитории к теме сохранения семейной истории.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россияне заинтересовались семейной историей и стали обращаться с заказами на создание родословных после презентации фамильного древа президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ, рассказал РИА Новости основатель и руководитель дома семейных традиций "Кристиан" Михаил Шевелев.

Дом семейных традиций "Кристиан" разместил родословное древо Путина в раме на своем стенде на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Данные для составления родословной самостоятельно нашел один из родственников главы государства. Затем он обратился в компанию для оформления родословного древа.

"Да, действительно, был, потому что очень много средств массовой информации об этом написало", - сказал Шевелев, отвечая на вопрос о том, был ли всплеск интереса к компании после демонстрации фамильного древа президента.

Он отметил, что раньше тема важности семейной истории и такие фразы как "родословное древо", "генеалогия" в российском медиапространстве широко не представлялись.

"И это был первый прецедент, когда фраза "генеалогическое древо" так долго держалась в топе новостей. Мы, конечно, это ощутили, у нас очень много было звонков, очень много было вопросов про это к нам, люди подходили на стенде, интересовались", - рассказал руководитель компании.

Он уточнил, что один из родственников президента - Александр Михайлович - создавал фамильное древо семьи около двадцати лет, сам осуществлял поиск, не задействуя никакой админресурс, а компания помогла оформить родословную для издания его книги. Шевелев назвал это хорошим примером, показывающим, что любой человек при желании и наличии времени может сам восстановить свою семейную историю, и для этого не обязательно привлекать каких-то специалистов.

"Ну и, конечно же, заказчиков тоже в моменте прибавилось, эффект был краткосрочный, но эффект был, и знаете, в чем? В том, что о нас вспомнили потенциальные заказчики, с которыми мы когда-то общались. Но так как семейная история часто находится в секторе "важное, но не срочное", у них "руки никак не доходили", - отметил собеседник агентства.

Увидев новость о фамильном древе президента, эти потенциальные партнеры, с которыми у компании до этого были долгие перманентные переговоры, вернулись к этой теме и наконец-то решили заняться семейной историей, пояснил он.