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Россияне заинтересовались семейной историей после презентации древа Путина - РИА Новости, 21.07.2026
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07:05 21.07.2026
Россияне заинтересовались семейной историей после презентации древа Путина

Шевелев: россияне стали заказывать родословные после презентации древа Путина

© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramРодословное древо Владимира Путина на ПМЭФ
Родословное древо Владимира Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Родословное древо Владимира Путина на ПМЭФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После презентации фамильного древа президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ в 2024 году россияне стали интересоваться созданием родословных.
  • Один из родственников президента — Александр Михайлович — самостоятельно создавал фамильное древо семьи около двадцати лет, а компания «Кристиан» помогла оформить родословную для издания его книги.
  • По мнению Михаила Шевелева, основателя и руководителя дома семейных традиций «Кристиан», публикация новости о фамильном древе президента усилила интерес широкой аудитории к теме сохранения семейной истории.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россияне заинтересовались семейной историей и стали обращаться с заказами на создание родословных после презентации фамильного древа президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ, рассказал РИА Новости основатель и руководитель дома семейных традиций "Кристиан" Михаил Шевелев.
Дом семейных традиций "Кристиан" разместил родословное древо Путина в раме на своем стенде на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Данные для составления родословной самостоятельно нашел один из родственников главы государства. Затем он обратился в компанию для оформления родословного древа.
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"Да, действительно, был, потому что очень много средств массовой информации об этом написало", - сказал Шевелев, отвечая на вопрос о том, был ли всплеск интереса к компании после демонстрации фамильного древа президента.
Он отметил, что раньше тема важности семейной истории и такие фразы как "родословное древо", "генеалогия" в российском медиапространстве широко не представлялись.
"И это был первый прецедент, когда фраза "генеалогическое древо" так долго держалась в топе новостей. Мы, конечно, это ощутили, у нас очень много было звонков, очень много было вопросов про это к нам, люди подходили на стенде, интересовались", - рассказал руководитель компании.
Он уточнил, что один из родственников президента - Александр Михайлович - создавал фамильное древо семьи около двадцати лет, сам осуществлял поиск, не задействуя никакой админресурс, а компания помогла оформить родословную для издания его книги. Шевелев назвал это хорошим примером, показывающим, что любой человек при желании и наличии времени может сам восстановить свою семейную историю, и для этого не обязательно привлекать каких-то специалистов.
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"Ну и, конечно же, заказчиков тоже в моменте прибавилось, эффект был краткосрочный, но эффект был, и знаете, в чем? В том, что о нас вспомнили потенциальные заказчики, с которыми мы когда-то общались. Но так как семейная история часто находится в секторе "важное, но не срочное", у них "руки никак не доходили", - отметил собеседник агентства.
Увидев новость о фамильном древе президента, эти потенциальные партнеры, с которыми у компании до этого были долгие перманентные переговоры, вернулись к этой теме и наконец-то решили заняться семейной историей, пояснил он.
Шевелев добавил, что, по его мнению, факт публикации такой новости действительно усилил интерес широкой аудитории к теме сохранения семейной истории и важности сохранения семейной истории.
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