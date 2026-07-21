Суд ООН получил заявление от России по разбирательству Литвы и Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный суд ООН получил от России заявление о присоединении к разбирательству по иску Литвы против Белоруссии.
- Россия намерена вступить в качестве третьей стороны в дело для содействия добросовестному толкованию конвенции против транснациональной организованной преступности.
- Москва обосновала свое заявление участием в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов, дополняющем конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Международный суд ООН получил от России заявление о присоединении к разбирательству по иску Литвы против Белоруссии о предполагаемой организации незаконной перевозки мигрантов, сообщила пресс-служба инстанции.
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"Российская Федерация, ссылаясь на статью 63 Устава суда, вчера подала в канцелярию суда заявление о вмешательстве в дело, касающееся предполагаемой контрабанды мигрантов (Литва против Белоруссии)", - говорится в пресс-релизе, который суд распространил во вторник.
Эта статья позволяет государствам, являющимся участниками международной конвенции, толкование которой рассматривается в деле, вступать в процесс.
Россия обосновала свое заявление тем, что является участником Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года.
Литва обратилась в Международный суд ООН с иском против Белоруссии, обвинив Минск в нарушении обязательств по указанному протоколу в связи с предполагаемой организацией незаконной перевозки мигрантов через границу.