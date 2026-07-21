Суд ООН получил заявление от России по разбирательству Литвы и Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный суд ООН получил от России заявление о присоединении к разбирательству по иску Литвы против Белоруссии.

Россия намерена вступить в качестве третьей стороны в дело для содействия добросовестному толкованию конвенции против транснациональной организованной преступности.

Москва обосновала свое заявление участием в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов, дополняющем конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Международный суд ООН получил от России заявление о присоединении к разбирательству по иску Литвы против Белоруссии о предполагаемой организации незаконной перевозки мигрантов, сообщила пресс-служба инстанции.

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия намерена вступить в качестве третьей стороны в литовско-белорусское разбирательство в Международном суде ООН для содействия добросовестному толкованию конвенции против транснациональной организованной преступности.

« "Российская Федерация, ссылаясь на статью 63 Устава суда, вчера подала в канцелярию суда заявление о вмешательстве в дело, касающееся предполагаемой контрабанды мигрантов (Литва против Белоруссии)", - говорится в пресс-релизе, который суд распространил во вторник.

Эта статья позволяет государствам, являющимся участниками международной конвенции, толкование которой рассматривается в деле, вступать в процесс.

Россия обосновала свое заявление тем, что является участником Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года.