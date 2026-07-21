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Россия впервые решила стать третьей стороной в судебном процессе в ООН - РИА Новости, 21.07.2026
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21:52 21.07.2026 (обновлено: 23:55 21.07.2026)
Россия впервые решила стать третьей стороной в судебном процессе в ООН

РФ вступит в разбирательство Литвы и Белоруссии в суде ООН как третья сторона

© AP Photo / Peter DejongЗал заседаний в Международном суде ООН
Зал заседаний в Международном суде ООН - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Зал заседаний в Международном суде ООН. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия намерена вступить в разбирательство между Литвой и Белоруссией в Международном суде ООН.
  • Вильнюс обвиняет Минск в организации незаконного ввоза мигрантов.
  • Москва впервые участвует в международном процессе как третья сторона, чтобы содействовать правильному толкованию международных соглашений.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Россия намерена вступить в литовско-белорусское разбирательство в Международном суде ООН, сообщило Министерство иностранных дел.
"Соответствующая декларация российской стороны была подана в Международный суд ООН и опубликована на веб-сайте суда", — рассказали там.
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Пресс-служба инстанции тем временем сообщила о получении заявления о вступлении в процесс.
Вильнюс подал иск в мае 2025 года, обвинив Минск в организации ввоза мигрантов в Литву. Как указали в МИД, Москва впервые вступает в международное судебное разбирательство в качестве третьей стороны, чтобы содействовать правильному и добросовестному толкованию соглашений, участником которых является.
"Попытки исказить содержание международных договоров в целях осуществления "юридической войны" против геополитических оппонентов подрывают основы международного права и приводят к политизации органов международного правосудия", — пояснили там.
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Белорусская сторона категорически отрицала свою причастность. Пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также об обнаружении тел беженцев, пострадавших от таких действий. По данным Государственного пограничного комитета республики, к концу 2025 года число таких случаев достигло 96.
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