Россия впервые решила стать третьей стороной в судебном процессе в ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия намерена вступить в разбирательство между Литвой и Белоруссией в Международном суде ООН.

Вильнюс обвиняет Минск в организации незаконного ввоза мигрантов.

Москва впервые участвует в международном процессе как третья сторона, чтобы содействовать правильному толкованию международных соглашений.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Россия намерена вступить в литовско-белорусское разбирательство в Международном суде ООН, сообщило Министерство иностранных дел.

"Соответствующая декларация российской стороны была подана в Международный суд ООН и опубликована на веб-сайте суда", — рассказали там.

Пресс-служба инстанции тем временем сообщила о получении заявления о вступлении в процесс.

соглашений , участником которых является. Вильнюс подал иск в мае 2025 года, обвинив Минск в организации ввоза мигрантов в Литву. Как указали в МИД, Москва впервые вступает в международное судебное разбирательство в качестве третьей стороны, чтобы содействовать правильному и добросовестному толкованию, участником которых является.

"Попытки исказить содержание международных договоров в целях осуществления "юридической войны" против геополитических оппонентов подрывают основы международного права и приводят к политизации органов международного правосудия", — пояснили там.

Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.