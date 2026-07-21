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Россия нарастила экспорт рапсового масла в Китай - РИА Новости, 21.07.2026
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15:14 21.07.2026
Россия нарастила экспорт рапсового масла в Китай

Россия в первом полугодии нарастила экспорт рапсового масла в Китай на 31%

© РИА Новости / Александр Поготов | Перейти в медиабанкПроизводство масла
Производство масла - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Александр Поготов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия нарастила экспорт рапсового масла в Китай на 31% в натуральном выражении и на 44% в стоимостном.
  • Россия занимает первое место в списке стран-экспортеров рапсового масла в Китай.
  • За первое полугодие 2026 года Китай импортировал более 1,2 миллиона тонн рапсового масла на сумму свыше 1,3 миллиарда долларов.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия в первом полугодии нарастила экспорт рапсового масла в Китай на 31% в натуральном выражении и на 44% — в стоимостном, до 855 тысяч тонн на сумму около 985 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно данным ГТУ КНР, за первое полугодие 2026 года Китай закупил в России порядка 855 тыс. тонн рапсового масла на сумму около 985 млн долл. США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт Поднебесной этого вида масложировой продукции из России вырос на 31% в натуральном выражении и 44% — в стоимостном", - говорится в сообщении.
В центре отметили, что Россия находится на первом месте в списке стран-экспортеров рапсового масла в Китай. В топ-5 также входят Объединенные Арабские Эмираты со стоимостью поставок более 147 миллионов долларов, Белоруссия — около 113 миллионов долларов, Казахстан — более 24 миллионов долларов и Австралия — более 20 миллионов долларов.
Всего же за шесть месяцев 2026 года Китай импортировал более 1,2 миллиона тонн рапсового масла на сумму свыше 1,3 миллиарда долларов.
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