Краткий пересказ от РИА ИИ Россия нарастила экспорт рапсового масла в Китай на 31% в натуральном выражении и на 44% в стоимостном.

Россия занимает первое место в списке стран-экспортеров рапсового масла в Китай.

За первое полугодие 2026 года Китай импортировал более 1,2 миллиона тонн рапсового масла на сумму свыше 1,3 миллиарда долларов.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия в первом полугодии нарастила экспорт рапсового масла в Китай на 31% в натуральном выражении и на 44% — в стоимостном, до 855 тысяч тонн на сумму около 985 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".

"Согласно данным ГТУ КНР , за первое полугодие 2026 года Китай закупил в России порядка 855 тыс. тонн рапсового масла на сумму около 985 млн долл. США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт Поднебесной этого вида масложировой продукции из России вырос на 31% в натуральном выражении и 44% — в стоимостном", - говорится в сообщении.

В центре отметили, что Россия находится на первом месте в списке стран-экспортеров рапсового масла в Китай. В топ-5 также входят Объединенные Арабские Эмираты со стоимостью поставок более 147 миллионов долларов, Белоруссия — около 113 миллионов долларов, Казахстан — более 24 миллионов долларов и Австралия — более 20 миллионов долларов.