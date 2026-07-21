Голикова: Россия входит в число лидеров по выживаемости детей с раком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия входит в число стран-лидеров по выживаемости детей с онкологическими заболеваниями, сообщила Голикова.
- Тематическая встреча "Родина — это люди. Здоровая семья" проходит во вторник в Национальном центре "Россия".
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия входит в число стран-лидеров по выживаемости детей с онкологическими заболеваниями, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Тематическая встреча "Родина - это люди. Здоровая семья" проходит во вторник в Национальном центре "Россия".