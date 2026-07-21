Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество многодетных семей в России выросло за последние пять лет в 1,5 раза, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова выступила с сообщением на тематической встрече "Родина — это люди. Здоровая семья" в Национальном центре "Россия".
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Количество многодетных семей в России выросло за последние пять лет в 1,5 раза, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Тематическая встреча "Родина - это люди. Здоровая семья" проходит во вторник в Национальном центре "Россия".
"За последние пять лет число многодетных семей увеличилось в 1,5 раза", - сказала Голикова в ходе мероприятия.