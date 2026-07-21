Россия не лелеет надежд на улучшение отношений с Британией, заявил Песков

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия не лелеет надежд, что отношения Москвы и Лондона улучшатся со вступлением в должность нового премьера Энди Бернема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, таких надежд мы не лелеем. Таких надежд у нас нет", - сказал Песков журналистам.