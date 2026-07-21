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Россия не лелеет надежд на улучшение отношений с Британией, заявил Песков - РИА Новости, 21.07.2026
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12:40 21.07.2026
Россия не лелеет надежд на улучшение отношений с Британией, заявил Песков

Песков: РФ не лелеет надежд на улучшение отношений с Британией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.
  • Песков заявил, что в Кремле не надеются на улучшение отношений с Великобританией после вступления Бернема в должность.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия не лелеет надежд, что отношения Москвы и Лондона улучшатся со вступлением в должность нового премьера Энди Бернема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Журналисты задали Пескову вопрос о том, есть ли в связи с этим в Кремле надежды на улучшение отношений с Великобританией.
"Нет, таких надежд мы не лелеем. Таких надежд у нас нет", - сказал Песков журналистам.
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