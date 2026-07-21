На форум "Патриоты России" зарегистрировались более 1,7 тысячи человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На первый форум "Патриоты России" в Тюмени 25 августа зарегистрировано 1727 человек из 71 региона России и Белоруссии.
- Поступила 251 заявка на всероссийскую премию за лучшие проекты по сохранению исторической памяти о событиях в Донбассе и поддержке участников спецоперации.
- Форум "Патриоты России" стал продолжением форума "Патриоты Урала" благодаря поддержке президента Владимира Путина.
ТЮМЕНЬ, 21 июл – РИА Новости. На участие в первом форуме "Патриоты России", который пройдет в Тюмени 25 августа, зарегистрировано 1727 человек из 71 региона России и Белоруссии, сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.
Первый Всероссийский форум "Патриоты России" объединит авторов социальных, культурных, образовательных, информационных и волонтерских проектов со всей страны.
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"Завершилась заявочная кампания первого форума "Патриоты России"... Регистрацию прошли 1727 человек из 71 региона России и Республики Беларусь. Очень рад, что в нашей стране много отзывчивых волонтеров, которые делают все возможное для бойцов на передовой", - прокомментировал итоги заявочной кампании Жога в своем канале на платформе "Макс".
Также поступила 251 заявка на всероссийскую премию за лучшие проекты по сохранению исторической памяти о событиях в Донбассе и поддержке участников спецоперации. Сейчас эксперты приступят к обработке заявок на форум и премию, добавил Жога.
Форум "Патриоты России" стал продолжением форума "Патриоты Урала" благодаря поддержке президента Владимира Путина, инициатором уральского проекта является Жога.
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