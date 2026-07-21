На форум "Патриоты России" зарегистрировались более 1,7 тысячи человек

ТЮМЕНЬ, 21 июл – РИА Новости. На участие в первом форуме "Патриоты России", который пройдет в Тюмени 25 августа, зарегистрировано 1727 человек из 71 региона России и Белоруссии, сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Также поступила 251 заявка на всероссийскую премию за лучшие проекты по сохранению исторической памяти о событиях в Донбассе и поддержке участников спецоперации. Сейчас эксперты приступят к обработке заявок на форум и премию, добавил Жога.