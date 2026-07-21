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Поддубный рассказал о мерах поддержки ветеранов СВО в программе ЕР - РИА Новости, 21.07.2026
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11:23 21.07.2026 (обновлено: 16:09 21.07.2026)
Поддубный рассказал о мерах поддержки ветеранов СВО в программе ЕР

Поддубный: в народной программе ЕР отражены меры поддержки ветеранов СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСекретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев и заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный перед началом заседания ЦИК РФ. 21 июля 2026 года
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Владимир Якушев и заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный перед началом заседания ЦИК РФ. 21 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев и заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный перед началом заседания ЦИК РФ. 21 июля 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В народной программе "Единой России" отражены меры поддержки ветеранов СВО и членов их семей.
  • Народная программа будет принята 22 августа на второй части съезда партии.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В каждой части народной программы "Единой России" отражены меры поддержки ветеранов СВО и членов их семей, заявил представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.
"Каждая часть народной программы, в ней отражена так или иначе мера поддержки ветеранов специальной военной операции, членов семей наших бойцов. Сейчас нет ничего более важного", — сказал Поддубный журналистам.
В свою очередь, секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев отметил, что партия продолжает работу над народной программой, которая будет принята 22 августа на второй части съезда партии.
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