Поддубный рассказал о мерах поддержки ветеранов СВО в программе ЕР

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В каждой части народной программы "Единой России" отражены меры поддержки ветеранов СВО и членов их семей, заявил представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.