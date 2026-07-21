Поддубный рассказал о мерах поддержки ветеранов СВО в программе ЕР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В народной программе "Единой России" отражены меры поддержки ветеранов СВО и членов их семей.
- Народная программа будет принята 22 августа на второй части съезда партии.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В каждой части народной программы "Единой России" отражены меры поддержки ветеранов СВО и членов их семей, заявил представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.
"Каждая часть народной программы, в ней отражена так или иначе мера поддержки ветеранов специальной военной операции, членов семей наших бойцов. Сейчас нет ничего более важного", — сказал Поддубный журналистам.
В свою очередь, секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев отметил, что партия продолжает работу над народной программой, которая будет принята 22 августа на второй части съезда партии.