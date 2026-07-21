Россия увеличила ввоз вишни и черешни из Грузии до исторического максимума

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия в июне увеличила импорт черешни и вишни из Грузии до максимальной суммы за всю современную историю.
- Сумма импорта вишни и черешни из Грузии в Россию достигла 606,8 тысячи долларов, что в 29 раз больше показателей прошлого года.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия в июне увеличила импорт черешни и вишни из Грузии до максимальной суммы за всю современную историю - 600 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, в июне российские компании ввезли вишню и черешню на 606,8 тысячи долларов, тогда как годом ранее импорт достигал всего лишь 21 тысячи долларов. Сумма закупок вишни взлетела в 29 раз в годовом выражении и достигла исторического максимума.
Стоит отметить, что ввоз черешни и вишни из Грузии нерегулярный: в 2026 году поставки зафиксированы пока только один раз - в июне.
По данным статистики, Россия начала покупать вишню и черешню у Грузии с 2014 года, с тех пор в основном поставки происходят сезонно - в мае-июле.
Помимо вишни и черешни, РФ увеличила закупки персиков и нектаринов: до 579,7 тысячи долларов в июне с 3,1 тысячи долларов в мае.
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