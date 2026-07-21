Рейтинг@Mail.ru
Россия увеличила ввоз вишни и черешни из Грузии до исторического максимума - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 21.07.2026
Россия увеличила ввоз вишни и черешни из Грузии до исторического максимума

Россия в июне увеличила импорт черешни и вишни из Грузии до 600 тысяч долларов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСбор урожая черешни
Сбор урожая черешни - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сбор урожая черешни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия в июне увеличила импорт черешни и вишни из Грузии до максимальной суммы за всю современную историю.
  • Сумма импорта вишни и черешни из Грузии в Россию достигла 606,8 тысячи долларов, что в 29 раз больше показателей прошлого года.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия в июне увеличила импорт черешни и вишни из Грузии до максимальной суммы за всю современную историю - 600 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, в июне российские компании ввезли вишню и черешню на 606,8 тысячи долларов, тогда как годом ранее импорт достигал всего лишь 21 тысячи долларов. Сумма закупок вишни взлетела в 29 раз в годовом выражении и достигла исторического максимума.
Черешня - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
В Роскачестве объяснили, как не ошибиться при выборе черешни
19 июля, 02:10
Стоит отметить, что ввоз черешни и вишни из Грузии нерегулярный: в 2026 году поставки зафиксированы пока только один раз - в июне.
По данным статистики, Россия начала покупать вишню и черешню у Грузии с 2014 года, с тех пор в основном поставки происходят сезонно - в мае-июле.
Помимо вишни и черешни, РФ увеличила закупки персиков и нектаринов: до 579,7 тысячи долларов в июне с 3,1 тысячи долларов в мае.
Черешня на прилавке - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
15 июля, 08:26
 
ЭкономикаРоссияГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала