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В ФНС заявили о росте числа МСП за десять лет - РИА Новости, 21.07.2026
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09:20 21.07.2026
В ФНС заявили о росте числа МСП за десять лет

ФНС: число малых и средних предприятий за десять лет выросло на 11%

© iStock.com / PoikeПредприниматель
Предприниматель - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© iStock.com / Poike
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество субъектов малого и среднего бизнеса в России за 10 лет выросло на 10,98%.
  • На первую декаду июля 2026 года в России было более 6,6 миллиона субъектов МСП.
  • Микропредприятий насчитывается чуть более 6,3 миллиона, малых предприятий — более 241 тысячи, средних — чуть более 24 тысяч.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в России за 10 лет выросло на 10,98%, на первую декаду июля 2026 года таких предприятий в стране было более 6,6 миллиона, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными Федеральной налоговой службы (ФНС).
Согласно представленным данным, число субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июля 2026 года достигло 6,612 миллиона против 5,866 миллиона в 2016 году. Таким образом, рост за 10 лет составил 10,98%.
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Из общего количества МСП по состоянию на 10 июля текущего года микропредприятий насчитывается чуть более 6,3 миллиона, причем "вновь созданных" - 716 тысяч единиц, отмечается в данных ФНС.
Число малых предприятий на 10 июля 2026 года превысило 241 тысячу, средних было чуть более 24 тысяч, указывается в данных.
При этом количество индивидуальных предпринимателей на 1 апреля текущего года составляет около 5 миллионов (рост за год на 6,8%), а компаний - чуть более 3 миллионов. Причем за год число последних снизилось на 2,3%, также отмечается в данных ФНС.
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ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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