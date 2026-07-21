Американцев на Ближнем Востоке призвали быть готовыми к отмене рейсов

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдеп США призывает своих граждан на Ближнем Востоке быть готовыми к возможной отмене рейсов и закрытию воздушного пространства.

США готовятся к широкомасштабным военным действиям против Ирана, наращивая военное присутствие в регионе.

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. США призывают своих граждан, находящихся на Ближнем Востоке, быть готовыми к возможной отмене рейсов, закрытию воздушного пространства, заявили в госдепе.

Соответствующее предупреждение было обнародовано на фоне продолжающихся ударов США по Ирану и ответных действий Тегерана. Кроме того, по данным Washington Post, США готовятся к широкомасштабным военным действиям против Ирана, наращивая военное присутствие в регионе.

"Американцам, находящимся сейчас на Ближнем Востоке, следует проявлять осторожность и повышенную бдительность, а также быть готовыми к возможной отмене рейсов, периодическому закрытию воздушного пространства и вероятным перебоям в поездках", – говорится в заявлении.

Решившим отправиться на Ближний Восток гражданам США в госдепе порекомендовали пересмотреть планы поездок в регион и транзитом через него.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.