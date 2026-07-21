Викарий патриарха рассказал о достойных христианина татуировках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров) считает достойной татуировку в виде креста на запястье коптских христиан.
- Коптские христиане делают татуировки в виде креста своим маленьким детям, чтобы в случае теракта или гибели детей было понятно, что они христиане.
- В Русской церкви нет соборного решения по поводу татуировок, и, по мнению епископа Силуана, татуировки на теле — это зачастую дань моде и проявление безвкусицы.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Викарий патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров) рассказал на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня", какие татуировки он считает подобающими для христиан.
"Я видел одну татуировку, которую считаю очень достойной. Это изображение креста на запястье коптских христиан. Они это делают, находясь в инорелигиозной среде. Причем это делают верующие родители своим маленьким детям, чтобы в случае теракта, гибели детей, было понятно, что они христиане. Это несмываемая печать христианства. Их убивают каждый год, они тем не менее не боятся, мужественно свидетельствуют всей своей жизнью, причем без эпатажа, не нарочито, просто живя христианской верой. Вот это безусловно достойно", - сказал епископ Силуан на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Епископ Силуан отметил, что в Русской церкви нет соборного решения по поводу татуировок. По мнению священнослужителя, татуировки на теле - это дань моде, и зачастую они - некрасивые, безвкусные от недостатка культуры.
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