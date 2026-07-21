Викарий патриарха рассказал о достойных христианина татуировках

"Я видел одну татуировку, которую считаю очень достойной. Это изображение креста на запястье коптских христиан. Они это делают, находясь в инорелигиозной среде. Причем это делают верующие родители своим маленьким детям, чтобы в случае теракта, гибели детей, было понятно, что они христиане. Это несмываемая печать христианства. Их убивают каждый год, они тем не менее не боятся, мужественно свидетельствуют всей своей жизнью, причем без эпатажа, не нарочито, просто живя христианской верой. Вот это безусловно достойно", - сказал епископ Силуан на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".