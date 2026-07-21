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В Госдуме предложили ограничить рекламные обзвоны - РИА Новости, 21.07.2026
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19:13 21.07.2026
В Госдуме предложили ограничить рекламные обзвоны

РИА Новости: в ГД предложили ограничить рекламные обзвоны только будними днями

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ограничить рекламные обзвоны граждан только будними днями.
  • Они направили соответствующее обращение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому с предложением внести изменения в законы "О рекламе" и "О связи".
  • Депутаты считают, что реализация инициативы позволит снизить количество нежелательной рекламы в выходные и праздничные дни для граждан.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ограничить рекламные обзвоны граждан только будними днями.
Обращение с соответствующим предложением было направлено руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным внести изменения в Федеральный закон "О рекламе" и, при необходимости, в Федеральный закон "О связи", установив особый режим рекламных телефонных вызовов гражданам в выходные и нерабочие праздничные дни", - сказано в обращении.
Депутаты предложили закрепить в качестве базового правила, что распространение рекламы посредством телефонных вызовов, включая массовые, автоматические и иные голосовые рекламные обращения, в адрес физических лиц в выходные и нерабочие праздничные дни не допускается.
Парламентарии отметили, что действующее регулирование не выделяет выходные и нерабочие праздничные дни как особый период, в течение которого рекламные телефонные обращения к гражданам должны быть ограничены.
По их словам, общая норма о согласии на рекламу не решает эту проблему, так как согласие часто дается заранее, в составе договорных документов, анкет, заявок, пользовательских соглашений или форм на сайте, без отдельного выбора дней и времени возможного рекламного контакта.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить количество нежелательной рекламы в выходные и праздничные дни для граждан.
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