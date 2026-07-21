В Госдуме предложили ограничить рекламные обзвоны

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ограничить рекламные обзвоны граждан только будними днями.

Они направили соответствующее обращение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому с предложением внести изменения в законы "О рекламе" и "О связи".

Депутаты считают, что реализация инициативы позволит снизить количество нежелательной рекламы в выходные и праздничные дни для граждан.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ограничить рекламные обзвоны граждан только будними днями.

Обращение с соответствующим предложением было направлено руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

« "Представляется целесообразным внести изменения в Федеральный закон "О рекламе" и, при необходимости, в Федеральный закон "О связи", установив особый режим рекламных телефонных вызовов гражданам в выходные и нерабочие праздничные дни", - сказано в обращении.

Депутаты предложили закрепить в качестве базового правила, что распространение рекламы посредством телефонных вызовов, включая массовые, автоматические и иные голосовые рекламные обращения, в адрес физических лиц в выходные и нерабочие праздничные дни не допускается.

Парламентарии отметили, что действующее регулирование не выделяет выходные и нерабочие праздничные дни как особый период, в течение которого рекламные телефонные обращения к гражданам должны быть ограничены.

По их словам, общая норма о согласии на рекламу не решает эту проблему, так как согласие часто дается заранее, в составе договорных документов, анкет, заявок, пользовательских соглашений или форм на сайте, без отдельного выбора дней и времени возможного рекламного контакта.