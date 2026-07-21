Бизнесмены в России начали чаще выбирать сферу рекламы

Краткий пересказ от РИА ИИ В первом полугодии 2026 года в России было открыто 23 612 компаний и ИП, специализирующихся на деятельности в сфере рекламы, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Совокупная выручка топовых рекламных компаний за 2025 год составила 385,5 миллиарда рублей, а общая чистая прибыль — 38,9 миллиарда рублей.

Развитие технологий снижает порог входа в рекламную отрасль, позволяя запускать собственные агентства с меньшими усилиями и рисками, но увеличивает конкуренцию между агентствами.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Регистрации бизнеса в рекламной сфере в России выросли в первом полугодии на 68% относительно аналогичного периода прошлого года на фоне роста спроса на профессиональные маркетинговые услуги, говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile для РИА Новости.

"В первом полугодии 2026 года в России было открыто 23612 компаний и ИП, специализирующихся на деятельности в сфере рекламы (действующими из них на 15 июля являются 20416 организаций). Это на 68% больше, чем в январе-июне 2025 года (в этот период было зарегистрировано 14070 субъектов бизнеса, из них продолжают работу 9215 компаний)", - приводят данные аналитики.

Совокупная выручка топовых рекламных компаний за 2025 год составила 385,5 миллиарда рублей, а общая чистая прибыль - 38,9 миллиарда рублей. У лидеров отрасли за прошлый год в среднем выручка выросла на 23%.

"Отрасль одновременно переживает технологические, экономические и регуляторные изменения, которые, с одной стороны, существенно снизили барьеры для открытия собственного агентства, а с другой - повысили спрос бизнеса на профессиональные маркетинговые услуги", - прокомментировала эту тенденцию авторам исследования основатель коммуникационного агентства ShexPR Елена Круглова.

Развитие технологий снижает порог входа в отрасль и позволяет запустить собственное агентство без огромных усилий и рисков, отмечает эксперт. Цифровые услуги, в том числе государственные, по поддержке предпринимательства помогают быстро зарегистрировать ИП и начать деятельность, а искусственный интеллект заменяет команду помощников на первых этапах.