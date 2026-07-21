Российские разведчики выбили ВСУ с позиции в районе Орехова

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Бойцы разведывательного батальона в составе группировки войск "Днепр" ВС РФ выбили украинское подразделение с позиции в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Лис.

"Разведгруппа из состава 417-го разведбата 42-й гвардейской дивизии в составе трех человек под прикрытием ударных БПЛА в результате умелых и решительных действий без потерь выбила подразделение противника из позиции в районе города Орехов", - сказал собеседник агентства.