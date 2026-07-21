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Российские разведчики выбили ВСУ с позиции в районе Орехова - РИА Новости, 21.07.2026
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11:00 21.07.2026
Российские разведчики выбили ВСУ с позиции в районе Орехова

Разведчики группировки "Днепр" выбили ВСУ с позиции в районе Орехова

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы разведывательного батальона в составе группировки войск "Днепр" ВС России выбили украинское подразделение с позиции в районе города Орехов в Запорожской области.
  • Разведгруппа из состава 417-го разведбата 42-й гвардейской дивизии под прикрытием ударных БПЛА выбила подразделение противника из позиции без потерь.
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Бойцы разведывательного батальона в составе группировки войск "Днепр" ВС РФ выбили украинское подразделение с позиции в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Лис.
"Разведгруппа из состава 417-го разведбата 42-й гвардейской дивизии в составе трех человек под прикрытием ударных БПЛА в результате умелых и решительных действий без потерь выбила подразделение противника из позиции в районе города Орехов", - сказал собеседник агентства.
Лис добавил, что оставшиеся в живых военные ВСУ покинули позиции, которые заняли российские разведчики.
Орехов расположен на линии боевого соприкосновения на западе области, в 50 километрах от Запорожья.
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