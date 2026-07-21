Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы разведывательного батальона в составе группировки войск "Днепр" ВС России выбили украинское подразделение с позиции в районе города Орехов в Запорожской области.
- Разведгруппа из состава 417-го разведбата 42-й гвардейской дивизии под прикрытием ударных БПЛА выбила подразделение противника из позиции без потерь.
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Бойцы разведывательного батальона в составе группировки войск "Днепр" ВС РФ выбили украинское подразделение с позиции в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Лис.
"Разведгруппа из состава 417-го разведбата 42-й гвардейской дивизии в составе трех человек под прикрытием ударных БПЛА в результате умелых и решительных действий без потерь выбила подразделение противника из позиции в районе города Орехов", - сказал собеседник агентства.
Лис добавил, что оставшиеся в живых военные ВСУ покинули позиции, которые заняли российские разведчики.
Орехов расположен на линии боевого соприкосновения на западе области, в 50 километрах от Запорожья.
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22 июня 2022, 17:18