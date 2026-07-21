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ФРГ ведет ядерно-оружейные работы в тех же центрах, что и при Гитлере - РИА Новости, 21.07.2026
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03:01 21.07.2026
ФРГ ведет ядерно-оружейные работы в тех же центрах, что и при Гитлере

РИА Новости: ФРГ ведет работы в области ЯО тех же центрах, что и при Гитлере

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия ведет исследования в области ядерного оружия, в том числе в университетах, которые были задействованы в ядерной программе при Гитлере.
  • Научные работы ядерно-оружейной направленности в ФРГ стали поводом для беспокойства в одной из ключевых стран НАТО.
  • В исследования включены 30 национальных университетов Германии, практические эксперименты идут на шести исследовательских ядерных реакторах.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Германия сейчас ведет исследования в области ядерного оружия в том числе и в тех университетах, которые свыше 80 лет назад были задействованы в ядерной программе при Гитлере, выяснило РИА Новости.
В понедельник Служба внешней разведки России заявила, что научные работы ядерно-оружейной направленности, идущие в ФРГ, стали поводом для беспокойства в одной из ключевых стран НАТО. Западные союзники Берлина отмечают масштабность этих работ по таким направлениям, как ядерная и нейтронная физика, специальное материаловедение, физика ударных волн.
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По информации СВР, в работы включены 30 национальных университетов Германии, в их числе Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, Берлинский технический университет. Практические эксперименты идут на шести исследовательских ядерных реакторах в этих университетах.
Некоторые из этих университетов участвовали и в ядерно-оружейной программе нацистской Германии. Как следует из перечня ключевых исследовательских центров, задействованных в той программе, в Институте физической химии Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана занимались вопросами обогащения урана и получения тяжелой воды. В число основных научных центров, участвовавших в ядерных разработках Третьего рейха, также входил Физический институт Высшей технической школы в Берлине (ныне Берлинский технический университет).
Ученые в гитлеровской Германии в 1938 году первыми в мире открыли деление атомного ядра, но свою атомную бомбу в Третьем рейхе создать так и не смогли. Намерение нынешних германских властей получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает уже и в Европе крайнюю обеспокоенность с учетом реваншистских настроений в Берлине, подчеркивается в заявлении СВР.
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