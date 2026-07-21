ПВО за 12 часов перехватила 123 украинских дрона

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Силы и средства ПВО с 08.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 123 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"В течение дня в период с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.