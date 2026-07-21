Силы ПВО за ночь сбили 209 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 209 украинских БПЛА над Россией.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 209 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей" - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18