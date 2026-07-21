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Путин одобрил идею о вручении медальонов доблести родителям погибших бойцов - РИА Новости, 21.07.2026
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15:02 21.07.2026 (обновлено: 15:05 21.07.2026)
Путин одобрил идею о вручении медальонов доблести родителям погибших бойцов

Путин одобрил идею вручать родителям погибших героев медальоны воинской доблести

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин назвал отличной идею руководства Еврейской автономной области вручать родителям погибших героев медальоны воинской доблести.
  • Глава Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала президенту о новом мемориале "Матерям победителей".
  • Президент положительно отреагировал на слова губернатора о мемориале.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал отличной идею руководства Еврейской автономной области вручать родителям погибших героев медальоны воинской доблести.
Во вторник президент встретился в Кремле с главой Еврейской автономной области Марией Костюк. Во время беседы губернатор сообщила, что в регионе начали вручать родителям погибших героев медальоны воинской доблести, эту инициативу поддержали в Дальневосточном военном округе.
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"Мы начали с Еврейской автономной области... родителям тех, у кого ребята сегодня пали, защищая Родину, мы готовим такую историю - и вот именно медальон воинской доблести мы вручаем родителям. Для чего? Ведь родителям ничего не нужно, как знать, что их сын остался в истории своей страны, и его не гибель, а именно подвиг, он сегодня остался важен для того, чтобы страна жила", - рассказала Костюк.
По ее словам, именно родители погибших на СВО ребят не только помогут сохранить страну, но и никому не дадут ее в обиду. "Потому что это значит обнулить подвиг своего ребенка. Этого никогда не будет. И вот мы начали вручать (медальоны, - ред.)", - отметила она.
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"Это даже не гордость. Я, когда смотрю на родителей, это такое - не сказать горе, это трагедия, но трагедия с гордостью в глазах за себя, за своего сына, за его подвиг, за героев-ребят и уверенность в том, что так дальше будет. Все, что можно, они будут делать", - поделилась Костюк.
"Отличная идея. Согласен", - сказал Путин.
Кроме того, Костюк рассказала, что в ЕАО был открыт мемориал "Матерям победителей", в церемонии также участвовала мама Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Музаева.
"Мне очень понравилось, Сапижат, когда посмотрела на все это, говорит: "Наши сыновья, именно наши сыновья, наша страна, они встают на колено всего лишь один раз в жизни - перед матерью. А мать - это та, что родила, или мать - это Родина, все едино. А потом они встают и готовы защищать и будут всегда защищать". Я с этим теперь живу и понимаю, что так быть должно", - рассказала Костюк.
"Красиво и содержательно", - отреагировал глава государства.
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