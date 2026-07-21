Путин одобрил идею о вручении медальонов доблести родителям погибших бойцов

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин назвал отличной идею руководства Еврейской автономной области вручать родителям погибших героев медальоны воинской доблести.

Глава Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала президенту о новом мемориале "Матерям победителей".

Президент положительно отреагировал на слова губернатора о мемориале.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал отличной идею руководства Еврейской автономной области вручать родителям погибших героев медальоны воинской доблести.

Во вторник президент встретился в Кремле с главой Еврейской автономной области Марией Костюк. Во время беседы губернатор сообщила, что в регионе начали вручать родителям погибших героев медальоны воинской доблести, эту инициативу поддержали в Дальневосточном военном округе.

"Мы начали с Еврейской автономной области... родителям тех, у кого ребята сегодня пали, защищая Родину, мы готовим такую историю - и вот именно медальон воинской доблести мы вручаем родителям. Для чего? Ведь родителям ничего не нужно, как знать, что их сын остался в истории своей страны, и его не гибель, а именно подвиг, он сегодня остался важен для того, чтобы страна жила", - рассказала Костюк.

По ее словам, именно родители погибших на СВО ребят не только помогут сохранить страну, но и никому не дадут ее в обиду. "Потому что это значит обнулить подвиг своего ребенка. Этого никогда не будет. И вот мы начали вручать (медальоны, - ред.)", - отметила она.

« "Это даже не гордость. Я, когда смотрю на родителей, это такое - не сказать горе, это трагедия, но трагедия с гордостью в глазах за себя, за своего сына, за его подвиг, за героев-ребят и уверенность в том, что так дальше будет. Все, что можно, они будут делать", - поделилась Костюк.

Кроме того, Костюк рассказала, что в ЕАО был открыт мемориал "Матерям победителей", в церемонии также участвовала мама Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Музаева.

"Мне очень понравилось, Сапижат, когда посмотрела на все это, говорит: "Наши сыновья, именно наши сыновья, наша страна, они встают на колено всего лишь один раз в жизни - перед матерью. А мать - это та, что родила, или мать - это Родина, все едино. А потом они встают и готовы защищать и будут всегда защищать". Я с этим теперь живу и понимаю, что так быть должно", - рассказала Костюк.