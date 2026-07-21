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Путин отметил необходимость приводить в порядок детсады в ЕАО - РИА Новости, 21.07.2026
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14:29 21.07.2026
Путин отметил необходимость приводить в порядок детсады в ЕАО

Путин отметил необходимость приводить в порядок детсады и школы в ЕАО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил необходимость приводить в порядок детсады и школы в Еврейской автономной области.
  • Губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк сообщила о двукратном увеличении темпов капитального ремонта школ и об отремонтированном детском саде за прошедший год.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил необходимость приводить в порядок детсады и школы в Еврейской автономной области (ЕАО)
Глава государства во вторник встретился с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк в Кремле.
Глава региона рассказала, что за прошлый год в области вдвое нарастили темпы по капитальному ремонту школ. Кроме того, по ее словам, был отремонтирован детский сад. "Есть еще над чем работать... Детские сады и школы надо приводить в порядок", - отметил Путин.
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