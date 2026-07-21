Путин поздравил россиян с победой на Международной химической олимпиаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поздравил российских школьников с победой на 58-й Международной химической олимпиаде.
- Путин отметил исключительную самоотдачу, товарищескую сплоченность и выдержку школьников в ходе олимпиады.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников с победой на 58-й Международной химической олимпиаде, отметив их исключительную самоотдачу.
"Уважаемые Арсений Андреевич, Ярослав Александрович, Игорь Алексеевич, Павел Алексеевич! Поздравляю вас с блестящей победой на 58-й Международной химической олимпиаде. Молодцы", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин также отметил, что в ходе престижных состязаний школьники проявили исключительную самоотдачу, товарищескую сплоченность и выдержку.
"Желаю вашей команде, педагогам и наставникам новых ярких достижений и всего наилучшего", - заключил президент.
Международная химическая олимпиада (IChO) проводится с 1968 года. В этом состязании принимают участие школьники не старше 20 лет из более чем 90 стран мира. Каждую национальную сборную представляет команда, состоящая из четырех участников и двух сопровождающих наставников.
В 2025 году на 57-й Международной химической олимпиаде в Дубае также все четверо российских школьников удостоились золотых медалей.