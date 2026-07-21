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Военные США помогли пройти через Ормузский пролив около 900 судам с мая - РИА Новости, 21.07.2026
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04:49 21.07.2026
Военные США помогли пройти через Ормузский пролив около 900 судам с мая

CENTCOM: военные США помогли пройти через Ормузский пролив около 900 судам с мая

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные США с начала мая содействовали проходу около 900 коммерческих судов через Ормузский пролив.
  • С начала мая силами CENTCOM обеспечена перевозка 450 миллионов баррелей сырой нефти.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Военные США с начала мая содействовали проходу через Ормузский пролив около 900 коммерческих судов и перевозке 450 миллионов баррелей сырой нефти, заявило Центральное командование ВС США.
"С начала мая силы CENTCOM содействовали проходу примерно 900 коммерческих судов и перевозке 450 миллионов баррелей сырой нефти", - говорится в заявлении командования в Х.
Там добавили, что движение коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается.
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