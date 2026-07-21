Военные США помогли пройти через Ормузский пролив около 900 судам с мая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные США с начала мая содействовали проходу около 900 коммерческих судов через Ормузский пролив.
- С начала мая силами CENTCOM обеспечена перевозка 450 миллионов баррелей сырой нефти.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Военные США с начала мая содействовали проходу через Ормузский пролив около 900 коммерческих судов и перевозке 450 миллионов баррелей сырой нефти, заявило Центральное командование ВС США.
"С начала мая силы CENTCOM содействовали проходу примерно 900 коммерческих судов и перевозке 450 миллионов баррелей сырой нефти", - говорится в заявлении командования в Х.
Там добавили, что движение коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается.