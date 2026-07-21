КСИР сообщил о двух загоревшихся танкерах в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два нефтяных танкера загорелись после взрывов в Ормузском проливе.
- Ормузский пролив будет оставаться закрытым, пока США продолжают свои враждебные действия в регионе.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщает, что два нефтяных танкера загорелись после взрывов в Ормузском проливе.
"Два нарушавших нефтяных танкера после взрывов были охвачены мощным пламенем и остановились в Ормузском проливе", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала Press TV.
В сообщении телеканала добавляется, что пока США продолжают свои враждебные действия в регионе, Ормузский пролив будет оставаться закрытым.