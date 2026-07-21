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КСИР сообщил о двух загоревшихся танкерах в Ормузском проливе - РИА Новости, 21.07.2026
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04:28 21.07.2026 (обновлено: 04:33 21.07.2026)
КСИР сообщил о двух загоревшихся танкерах в Ормузском проливе

Press TV: КСИР сообщил о двух загоревшихся танкерах в Ормузском проливе

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два нефтяных танкера загорелись после взрывов в Ормузском проливе.
  • Ормузский пролив будет оставаться закрытым, пока США продолжают свои враждебные действия в регионе.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщает, что два нефтяных танкера загорелись после взрывов в Ормузском проливе.
"Два нарушавших нефтяных танкера после взрывов были охвачены мощным пламенем и остановились в Ормузском проливе", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала Press TV.
В сообщении телеканала добавляется, что пока США продолжают свои враждебные действия в регионе, Ормузский пролив будет оставаться закрытым.
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