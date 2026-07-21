В Ормузском проливе у берегов Омана обстреляли судно

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о попадании снаряда в судно у берегов Омана в Ормузском проливе.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в восьми морских милях (14 километрах - ред.) к северо-востоку от (поселения - ред.) Лимах Омана. UKMTO получило несколько сообщений от танкера... о том, что в него попал неизвестный снаряд в Ормузском проливе", - говорится в заявлении.