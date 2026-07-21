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В Ормузском проливе у берегов Омана обстреляли судно - РИА Новости, 21.07.2026
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01:33 21.07.2026
В Ормузском проливе у берегов Омана обстреляли судно

UKMTO сообщило об обстреле судна в Ормузском проливе у берегов Омана

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судно подверглось атаке неизвестного снаряда в Ормузском проливе у берегов Омана.
  • Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) проводит расследование инцидента.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о попадании снаряда в судно у берегов Омана в Ормузском проливе.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в восьми морских милях (14 километрах - ред.) к северо-востоку от (поселения - ред.) Лимах Омана. UKMTO получило несколько сообщений от танкера... о том, что в него попал неизвестный снаряд в Ормузском проливе", - говорится в заявлении.
Согласно сообщению, проводится расследование инцидента.
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