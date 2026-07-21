В Белгородской области мужчина и женщина пострадали при детонации дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Пролетарский Белгородской области мужчина и женщина ранены в результате детонации беспилотника ВСУ.
- При атаке второго дрона в поселке повреждены фасад и окна коммерческого объекта.
- В Шебекино, Севрюково и Уразово Валуйского округа в результате ударов дронов повреждены автомобили, дом, забор и загорелся прицеп грузовика.
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в поселке Пролетарский Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
"В Ракитянском округе в поселке Пролетарский от детонации беспилотника мужчина получил осколочные ранения предплечья и бедра, женщина — осколочное ранение локтевого сустава. Бригада СМП транспортирует их в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки повреждены остекление МКД и автомобиль", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что при атаке второго дрона в поселке повреждены фасад и окна коммерческого объекта.
Кроме того, по данным штаба, в Шебекино в результате двух ударов дронов повреждены четыре машины и дом, в Белгородском округе в Севрюково при атаке БПЛА загорелся прицеп грузовика, а также пострадали легковушка и забор, в поселке Уразово Валуйского округа FPV-дрон повредил две машины.
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