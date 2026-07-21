В Белгородской области мужчина и женщина пострадали при детонации дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в поселке Пролетарский Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

В сообщении уточняется, что при атаке второго дрона в поселке повреждены фасад и окна коммерческого объекта.