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В России определили этапы внедрения доктрины о борьбе с киберпреступлениями - РИА Новости, 21.07.2026
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23:25 21.07.2026
В России определили этапы внедрения доктрины о борьбе с киберпреступлениями

Минцифры определило три этапа внедрения доктрины по борьбе с киберпреступлениями

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры России совместно с рядом ведомств подготовило проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями на период с 2027 по 2035 год.
  • Доктрина включает три этапа: организационно-подготовительные мероприятия, создание организационных и технологических основ, развитие созданных механизмов и формирование предложений по их совершенствованию.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями, который подготовило Минцифры России совместно с рядом ведомств, подразумевает три этапа с 2027 по 2035 год включительно, начиная с организационно-подготовительных мероприятий и заканчивая развитием защитных механизмов и разработкой мер по их улучшению, следует из проекта.
Ранее во вторник Минцифры опубликовало проект доктрины по борьбе с преступлениями в сфере информационно‑коммуникационных технологий.
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"Период реализации доктрины разделен на 3 этапа: на первом этапе (2027-2028 годы) планируется реализация организационно-подготовительных мероприятий… На втором этапе (2029-2030 годы включительно) планируется создание организационных и технологических основ для реализации задач доктрины", - говорится в документе.
"На третьем этапе (2031-2035 годы включительно) - развитие созданных механизмов и формирование предложений по дальнейшему их совершенствованию в рамках системы противодействия преступлениям", - добавляется там же
Кроме того, в доктрине отмечается, что действующая нормативно‑правовая база содержит ряд неурегулированных вопросов, требующих проработки. В том числе в законодательстве отсутствует механизм для реализации сервисов "обратного взыскания" похищенных средств.
Также отсутствуют формализованные критерии эффективности работы субъектов цифровой среды по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием ИКТ, и правовые механизмы, предполагающие адресную ответственность участников информационного обмена за полноту, качество, достоверность и скорость передачи данных.
В проекте добавляется, что реализация доктрины предполагает проведение регулярного анализа правоприменительной практики с целью совершенствования законодательства, в том числе возможного исключения из нормативных правовых актов неэффективных или потерявших свою актуальность положений для целей борьбы с правонарушениями, совершаемыми с использованием ИКТ.
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