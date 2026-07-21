В России определили этапы внедрения доктрины о борьбе с киберпреступлениями

Краткий пересказ от РИА ИИ Минцифры России совместно с рядом ведомств подготовило проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями на период с 2027 по 2035 год.

Доктрина включает три этапа: организационно-подготовительные мероприятия, создание организационных и технологических основ, развитие созданных механизмов и формирование предложений по их совершенствованию.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями, который подготовило Минцифры России совместно с рядом ведомств, подразумевает три этапа с 2027 по 2035 год включительно, начиная с организационно-подготовительных мероприятий и заканчивая развитием защитных механизмов и разработкой мер по их улучшению, следует из Проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями, который подготовило Минцифры России совместно с рядом ведомств, подразумевает три этапа с 2027 по 2035 год включительно, начиная с организационно-подготовительных мероприятий и заканчивая развитием защитных механизмов и разработкой мер по их улучшению, следует из проекта

Ранее во вторник Минцифры опубликовало проект доктрины по борьбе с преступлениями в сфере информационно‑коммуникационных технологий.

"Период реализации доктрины разделен на 3 этапа: на первом этапе (2027-2028 годы) планируется реализация организационно-подготовительных мероприятий… На втором этапе (2029-2030 годы включительно) планируется создание организационных и технологических основ для реализации задач доктрины", - говорится в документе.

"На третьем этапе (2031-2035 годы включительно) - развитие созданных механизмов и формирование предложений по дальнейшему их совершенствованию в рамках системы противодействия преступлениям", - добавляется там же

Кроме того, в доктрине отмечается, что действующая нормативно‑правовая база содержит ряд неурегулированных вопросов, требующих проработки. В том числе в законодательстве отсутствует механизм для реализации сервисов "обратного взыскания" похищенных средств.

Также отсутствуют формализованные критерии эффективности работы субъектов цифровой среды по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием ИКТ, и правовые механизмы, предполагающие адресную ответственность участников информационного обмена за полноту, качество, достоверность и скорость передачи данных.