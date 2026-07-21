Тюменская область откроет три кластера по проекту "Профессионалитет"

Он напомнил, что работа над проектом "Профессионалитет" ведется совместно с работодателями: предприятия участвуют в формировании образовательных программ, помогают обновлять мастерские, дают реальные производственные задачи и вместе с преподавателями решают, чему нужно учить студентов. В качестве примера он привел Тобольский многопрофильный техникум, где партнером в подготовке специалистов является компания "Сибур", которому положительную оценку во время визита в марте этого года дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.