Тюменская область откроет три кластера по проекту "Профессионалитет"

ТЮМЕНЬ, 21 июл – РИА Новости. Три новых кластера по проекту "Профессионалитет" осенью будут открыты в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор.
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"Осенью откроем три новых кластера по проекту "Профессионалитет". В Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства будем готовить специалистов для строительной сферы. На базе Ишимского многопрофильного техникума начнет работу кластер "Сельское хозяйство", а в Тобольске – "Химическая отрасль", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".
Он напомнил, что работа над проектом "Профессионалитет" ведется совместно с работодателями: предприятия участвуют в формировании образовательных программ, помогают обновлять мастерские, дают реальные производственные задачи и вместе с преподавателями решают, чему нужно учить студентов. В качестве примера он привел Тобольский многопрофильный техникум, где партнером в подготовке специалистов является компания "Сибур", которому положительную оценку во время визита в марте этого года дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"В региональной системе среднего профобразования более 18 тысяч бюджетных мест, по самым востребованным направлениям открываем еще свыше 4,5 тысяч. Лучшие студенты получают именные стипендии губернатора, а участники чемпионатов – сертификаты и реальные перспективы в профессии. Все это – часть нацпроекта "Молодежь и дети", - отметил глава региона.