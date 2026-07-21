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Тюменская область откроет три кластера по проекту "Профессионалитет" - РИА Новости, 21.07.2026
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
20:13 21.07.2026
Тюменская область откроет три кластера по проекту "Профессионалитет"

Тюменская область осенью откроет 3 новых кластера по проекту "Профессионалитет"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПешеходный мост через реку Туру в Тюмени
Пешеходный мост через реку Туру в Тюмени - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пешеходный мост через реку Туру в Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 21 июл – РИА Новости. Три новых кластера по проекту "Профессионалитет" осенью будут открыты в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор.
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"Осенью откроем три новых кластера по проекту "Профессионалитет". В Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства будем готовить специалистов для строительной сферы. На базе Ишимского многопрофильного техникума начнет работу кластер "Сельское хозяйство", а в Тобольске – "Химическая отрасль", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".
Он напомнил, что работа над проектом "Профессионалитет" ведется совместно с работодателями: предприятия участвуют в формировании образовательных программ, помогают обновлять мастерские, дают реальные производственные задачи и вместе с преподавателями решают, чему нужно учить студентов. В качестве примера он привел Тобольский многопрофильный техникум, где партнером в подготовке специалистов является компания "Сибур", которому положительную оценку во время визита в марте этого года дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"В региональной системе среднего профобразования более 18 тысяч бюджетных мест, по самым востребованным направлениям открываем еще свыше 4,5 тысяч. Лучшие студенты получают именные стипендии губернатора, а участники чемпионатов – сертификаты и реальные перспективы в профессии. Все это – часть нацпроекта "Молодежь и дети", - отметил глава региона.
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорСибур ХолдингСергей КравцовТобольскРоссия
 
 
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