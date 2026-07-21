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Приморск подвергся массированной атаке ВСУ - РИА Новости, 21.07.2026
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11:06 21.07.2026 (обновлено: 11:16 21.07.2026)
Приморск подвергся массированной атаке ВСУ

Приморск подвергся массированной атаке ВСУ, повреждены здания

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Город Приморск подвергся массированной атаке БПЛА.
  • Повреждены коммерческие здания и гражданская инфраструктура, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Город Приморск подвергся массированной атаке ВСУ, повреждены коммерческие здания и гражданская инфраструктура, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Прошедшей ночью массированной атаке БПЛА подвергся город Приморск. Как результат - существенные повреждения коммерческих зданий и гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, на месте работают оперативные службы, администрация города ведет оценку повреждений.
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