Краткий пересказ от РИА ИИ
- Город Приморск подвергся массированной атаке БПЛА.
- Повреждены коммерческие здания и гражданская инфраструктура, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Город Приморск подвергся массированной атаке ВСУ, повреждены коммерческие здания и гражданская инфраструктура, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, на месте работают оперативные службы, администрация города ведет оценку повреждений.
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