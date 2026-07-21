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В Кировской области вынесли приговор по делу о мошенничестве с соцвыплатами - РИА Новости, 21.07.2026
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19:52 21.07.2026 (обновлено: 19:59 21.07.2026)
В Кировской области вынесли приговор по делу о мошенничестве с соцвыплатами

Мошенникам из Кирова, похитившим 16 млн руб на соцконтрактах, вынесли приговор

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четырех жителей Кировской области осудили за мошенничество при получении социальных выплат в особо крупном размере.
  • Они похитили более 16 миллионов рублей, оформив фиктивные документы на 46 жителей Кирова.
  • Осужденным назначены сроки от 4 до 6 лет лишения свободы.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Члены организованной преступной группы, похитившие 16 миллионов рублей при получении социальных выплат в Кировской области, приговорены к срокам от 4 до 6 лет лишения свободы, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что с января 2023 года по апрель 2024 года четверо жителей Кировской области оформляли фиктивные документы на жителей региона для последующего получения единовременных выплат при заключении социальных контрактов. В результате государственная мера поддержки была необоснованно предоставлена 46 жителям Кирова. Таким образом были похищены бюджетные средства на сумму более 16 миллионов рублей.
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Противоправная деятельность фигурантов была пресечена следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России.
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"Четверо подсудимых признаны виновными в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (часть 4 статьи 159.2 УК РФ). Приговором суда одному из осужденных назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, двум другим - в виде 4,5 и 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Четвертой осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора в связи с наличием малолетнего ребенка.
"Лица, с которыми были заключены фиктивные социальные контракты, ранее были привлечены к уголовной ответственности по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)", - добавляет СУСК.
В свою очередь прокуратура Кировской области информирует, что до вынесения приговора суда был возмещен материальный ущерб в сумме 12,4 миллиона рублей. "Оставшаяся сумма взыскана с получателей в судебном порядке в качестве неосновательного обогащения", - отмечается в сообщении ведомства.
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