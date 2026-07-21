В Кировской области вынесли приговор по делу о мошенничестве с соцвыплатами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четырех жителей Кировской области осудили за мошенничество при получении социальных выплат в особо крупном размере.
- Они похитили более 16 миллионов рублей, оформив фиктивные документы на 46 жителей Кирова.
- Осужденным назначены сроки от 4 до 6 лет лишения свободы.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Члены организованной преступной группы, похитившие 16 миллионов рублей при получении социальных выплат в Кировской области, приговорены к срокам от 4 до 6 лет лишения свободы, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что с января 2023 года по апрель 2024 года четверо жителей Кировской области оформляли фиктивные документы на жителей региона для последующего получения единовременных выплат при заключении социальных контрактов. В результате государственная мера поддержки была необоснованно предоставлена 46 жителям Кирова. Таким образом были похищены бюджетные средства на сумму более 16 миллионов рублей.
Противоправная деятельность фигурантов была пресечена следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России.
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"Четверо подсудимых признаны виновными в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (часть 4 статьи 159.2 УК РФ). Приговором суда одному из осужденных назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, двум другим - в виде 4,5 и 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Четвертой осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора в связи с наличием малолетнего ребенка.
"Лица, с которыми были заключены фиктивные социальные контракты, ранее были привлечены к уголовной ответственности по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)", - добавляет СУСК.
В свою очередь прокуратура Кировской области информирует, что до вынесения приговора суда был возмещен материальный ущерб в сумме 12,4 миллиона рублей. "Оставшаяся сумма взыскана с получателей в судебном порядке в качестве неосновательного обогащения", - отмечается в сообщении ведомства.
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