В Кировской области вынесли приговор по делу о мошенничестве с соцвыплатами

Краткий пересказ от РИА ИИ Четырех жителей Кировской области осудили за мошенничество при получении социальных выплат в особо крупном размере.

Они похитили более 16 миллионов рублей, оформив фиктивные документы на 46 жителей Кирова.

Осужденным назначены сроки от 4 до 6 лет лишения свободы.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Члены организованной преступной группы, похитившие 16 миллионов рублей при получении социальных выплат в Кировской области, приговорены к срокам от 4 до 6 лет лишения свободы, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Следствием и судом установлено, что с января 2023 года по апрель 2024 года четверо жителей Кировской области оформляли фиктивные документы на жителей региона для последующего получения единовременных выплат при заключении социальных контрактов. В результате государственная мера поддержки была необоснованно предоставлена 46 жителям Кирова . Таким образом были похищены бюджетные средства на сумму более 16 миллионов рублей.

Противоправная деятельность фигурантов была пресечена следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России.

« "Четверо подсудимых признаны виновными в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (часть 4 статьи 159.2 УК РФ). Приговором суда одному из осужденных назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, двум другим - в виде 4,5 и 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Четвертой осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора в связи с наличием малолетнего ребенка.

"Лица, с которыми были заключены фиктивные социальные контракты, ранее были привлечены к уголовной ответственности по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)", - добавляет СУСК.