Президент Никарагуа заявил, что в стране больше не будет выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Никарагуа Ортега заявил, что в стране больше не будет выборов.
- Правительство намерено разработать законы, которые установят ограничения для оппозиционных политических сил.
- Очередные всеобщие выборы в Никарагуа ранее планировалось провести в ноябре 2027 года.
МАДРИД, 21 июл - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране "больше не будет выборов".
"Пусть забудут об этом! Здесь больше не будет выборов, чтобы они (оппозиционные политические партии - ред.) пытались таким путем захватить правительство, захватить власть", - сказал Ортега во время выступления по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции.
Президент заявил, что правительство намерено совместно с национальной ассамблеей и профильными организациями разработать законы, которые установят ограничения для таких политических сил. По словам Ортеги, новые законы должны "поставить заслон путчистам, предателям родины", которых он обвиняет в попытке государственного переворота и поддержке со стороны США.
Очередные всеобщие выборы в Никарагуа ранее планировалось провести в ноябре 2027 года. Ортега не уточнил, предполагают ли анонсированные им меры отмену голосования или ограничение участия отдельных политических партий.