Президент Никарагуа заявил, что в стране больше не будет выборов

МАДРИД, 21 июл - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране "больше не будет выборов".

Очередные всеобщие выборы в Никарагуа ранее планировалось провести в ноябре 2027 года. Ортега не уточнил, предполагают ли анонсированные им меры отмену голосования или ограничение участия отдельных политических партий.