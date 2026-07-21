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Президент Никарагуа заявил, что в стране больше не будет выборов - РИА Новости, 21.07.2026
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11:29 21.07.2026
Президент Никарагуа заявил, что в стране больше не будет выборов

Президент Никарагуа Ортега заявил, что в стране больше не будет выборов

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега
Президент Никарагуа Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Никарагуа Ортега заявил, что в стране больше не будет выборов.
  • Правительство намерено разработать законы, которые установят ограничения для оппозиционных политических сил.
  • Очередные всеобщие выборы в Никарагуа ранее планировалось провести в ноябре 2027 года.
МАДРИД, 21 июл - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране "больше не будет выборов".
"Пусть забудут об этом! Здесь больше не будет выборов, чтобы они (оппозиционные политические партии - ред.) пытались таким путем захватить правительство, захватить власть", - сказал Ортега во время выступления по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции.
Президент заявил, что правительство намерено совместно с национальной ассамблеей и профильными организациями разработать законы, которые установят ограничения для таких политических сил. По словам Ортеги, новые законы должны "поставить заслон путчистам, предателям родины", которых он обвиняет в попытке государственного переворота и поддержке со стороны США.
Очередные всеобщие выборы в Никарагуа ранее планировалось провести в ноябре 2027 года. Ортега не уточнил, предполагают ли анонсированные им меры отмену голосования или ограничение участия отдельных политических партий.
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