Лидер Reform UK назвал назначение Бернема государственным переворотом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Найджел Фараж, лидер британской правой партии Reform UK, назвал назначение Энди Бернема премьер-министром Великобритании государственным переворотом.
- Фараж призвал к проведению выборов в парламент на фоне заявления Бернема о намерении осуществить "самые большие изменения" за последние 40 лет в политике и экономике страны.
- Фараж считает, что новое правительство будет поддерживать "политику открытых дверей" в области миграции и продолжит политику предыдущего правительства в области энергетики, что приведет к усугублению проблем в британском обществе.
ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж назвал назначение нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема государственным переворотом.
В понедельник состоялась передача власти Бернему от уходящего премьер-министра Кира Стармера. Лидер партии Reform UK Фараж призвал к проведению выборов в парламент на фоне заявления Бернема о намерении осуществить "самые большие изменения" за последние 40 лет в политике и экономике страны.
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"Не стоит заблуждаться, это (назначение Бернема премьер-министром - ред.) государственный переворот, коротко и ясно. Всеобщие выборы должны быть проведены немедленно", - написал Фараж в статье, которую опубликовало издание Daily Mail.
Он отметил, что желание Бернема, о политических воззрениях которого мало что известно, осуществить "самые масштабные политические перемены за 40 лет" вызывает серьезную тревогу за дальнейший политический курс Великобритании.
"Он прибыл туда (в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит - ред.) без выборов, без соперников и абсолютно без какого-либо мандата от народа, кроме победы на дополнительных выборах в Мейкерфилде", - пишет Фараж, поднимая вопрос о легитимности Бернема на проведения реформ.
Фараж считает, что новое правительство будет поддерживать "политику открытых дверей" в области миграции, а также продолжит политику предыдущего правительства Лейбористской партии в области энергетики, что приведет к усугублению проблем в британском обществе. Он назвал сохранение запрета на бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море "чистейшим безумием, продиктованным исключительно экофанатизмом".
"Это реальность премьерства Бернема: за внешней северной привлекательностью кроются те же губительные экономические планы из 1970-х, что поставили Британию на колени", - сравнивает Фараж ожидаемые реформы Бернема с глубоким кризисом британской экономики во второй половине прошлого века.
В мае Reform UK одержала крупную победу на местных выборах, забрав у лейбористов и консерваторов тысячи мест в муниципальных советах. Партия также на данный момент лидирует в рейтингах на фоне падения популярности традиционных партий.