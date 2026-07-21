Краткий пересказ от РИА ИИ Найджел Фараж, лидер британской правой партии Reform UK, назвал назначение Энди Бернема премьер-министром Великобритании государственным переворотом.

Фараж призвал к проведению выборов в парламент на фоне заявления Бернема о намерении осуществить "самые большие изменения" за последние 40 лет в политике и экономике страны.

Фараж считает, что новое правительство будет поддерживать "политику открытых дверей" в области миграции и продолжит политику предыдущего правительства в области энергетики, что приведет к усугублению проблем в британском обществе.

ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж назвал назначение нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема государственным переворотом.

В понедельник состоялась передача власти Бернему от уходящего премьер-министра Кира Стармера . Лидер партии Reform UK Фараж призвал к проведению выборов в парламент на фоне заявления Бернема о намерении осуществить "самые большие изменения" за последние 40 лет в политике и экономике страны.

"Не стоит заблуждаться, это (назначение Бернема премьер-министром - ред.) государственный переворот, коротко и ясно. Всеобщие выборы должны быть проведены немедленно", - написал Фараж в статье, которую опубликовало издание Daily Mail.

Он отметил, что желание Бернема, о политических воззрениях которого мало что известно, осуществить "самые масштабные политические перемены за 40 лет" вызывает серьезную тревогу за дальнейший политический курс Великобритании.

"Он прибыл туда (в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит - ред.) без выборов, без соперников и абсолютно без какого-либо мандата от народа, кроме победы на дополнительных выборах в Мейкерфилде", - пишет Фараж, поднимая вопрос о легитимности Бернема на проведения реформ.

Фараж считает, что новое правительство будет поддерживать "политику открытых дверей" в области миграции, а также продолжит политику предыдущего правительства Лейбористской партии в области энергетики, что приведет к усугублению проблем в британском обществе. Он назвал сохранение запрета на бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море "чистейшим безумием, продиктованным исключительно экофанатизмом".

"Это реальность премьерства Бернема: за внешней северной привлекательностью кроются те же губительные экономические планы из 1970-х, что поставили Британию на колени", - сравнивает Фараж ожидаемые реформы Бернема с глубоким кризисом британской экономики во второй половине прошлого века.