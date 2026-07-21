Новый премьер Британии отменил НДС на электроэнергию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем отменил НДС на электроэнергию с 1 октября.
- Отмена НДС снизит годовой потолок цен на электричество на 45 фунтов стерлингов и инфляцию потребительских цен на 0,1 процентного пункта.
ЛОНДОН, 21 июл – РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем отменил НДС на электроэнергию с 1 октября, сообщила его канцелярия.
"Правительство борется с ростом счетов, исключая НДС из бытовых счетов за электроэнергию с 1 октября", - говорится в пресс-релизе канцелярии премьера.
Расходы на эти меры будут финансироваться за счет сворачивания программы цифровой идентификации. Ожидается, что они снизят годовой потолок цен на электричество на 45 фунтов стерлингов, а инфляцию потребительских цен – на 0,1 процентных пункта.
В понедельник, в первый день на посту, Бернем пообещал провести "самые большие изменения" за последние 40 лет в политике и экономике страны.