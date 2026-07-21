Новый премьер Британии отменил НДС на электроэнергию

"Правительство борется с ростом счетов, исключая НДС из бытовых счетов за электроэнергию с 1 октября", - говорится в пресс-релизе канцелярии премьера.

Расходы на эти меры будут финансироваться за счет сворачивания программы цифровой идентификации. Ожидается, что они снизят годовой потолок цен на электричество на 45 фунтов стерлингов, а инфляцию потребительских цен – на 0,1 процентных пункта.