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Новый премьер Британии отменил НДС на электроэнергию - РИА Новости, 21.07.2026
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09:47 21.07.2026
Новый премьер Британии отменил НДС на электроэнергию

Новый премьер Британии Бернем отменил НДС на электроэнергию с 1 октября

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем отменил НДС на электроэнергию с 1 октября.
  • Отмена НДС снизит годовой потолок цен на электричество на 45 фунтов стерлингов и инфляцию потребительских цен на 0,1 процентного пункта.
ЛОНДОН, 21 июл – РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем отменил НДС на электроэнергию с 1 октября, сообщила его канцелярия.
"Правительство борется с ростом счетов, исключая НДС из бытовых счетов за электроэнергию с 1 октября", - говорится в пресс-релизе канцелярии премьера.
Расходы на эти меры будут финансироваться за счет сворачивания программы цифровой идентификации. Ожидается, что они снизят годовой потолок цен на электричество на 45 фунтов стерлингов, а инфляцию потребительских цен – на 0,1 процентных пункта.
В понедельник, в первый день на посту, Бернем пообещал провести "самые большие изменения" за последние 40 лет в политике и экономике страны.
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