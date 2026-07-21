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В Ставропольском крае потушили пожар, начавшийся после атаки БПЛА - РИА Новости, 21.07.2026
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19:05 21.07.2026 (обновлено: 19:13 21.07.2026)
В Ставропольском крае потушили пожар, начавшийся после атаки БПЛА

Владимиров: в Вязниках потушили пожар в промзоне, начавшийся после атаки БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В промзоне хутора Вязники Шпаковского округа Ставропольского края после атаки украинских БПЛА возникли два очага возгорания.
  • Пожар в Вязниках полностью потушен, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Пожар в промзоне в Шпаковском округе Ставропольского края после атаки БПЛА полностью потушен, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Владимиров сообщил 19 июля, что два очага возгорания возникли в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа из-за атаки украинских БПЛА. Позже возгорание также было зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
"Пожар в Вязниках полностью потушен. Пожарные-герои выполнили титаническую работу. Спасибо ребятам!" - написал Владимиров в Telegram-канале.
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