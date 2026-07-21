Под Ростовом-на-Дону потушили лесной пожар

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Лесной пожар, начавшийся из-за падения обломков БПЛА в Милютинском районе Ростовской области, потушен, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО.

Как уточнил собеседник агентства, утром пожар был локализован на площади 0,9 гектара. "Пожар ликвидирован", - сказал он.