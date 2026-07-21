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Под Ростовом-на-Дону потушили лесной пожар - РИА Новости, 21.07.2026
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18:02 21.07.2026
Под Ростовом-на-Дону потушили лесной пожар

Под Ростовом-на-Дону потушили лесной пожар, начавшийся из-за падения частей БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Милютинском районе Ростовской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание леса.
  • Пожар был локализован на площади 0,9 гектара и ликвидирован.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Лесной пожар, начавшийся из-за падения обломков БПЛА в Милютинском районе Ростовской области, потушен, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО.
По информации губернатора региона Юрия Слюсаря, в ночь на вторник в Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. Никто не пострадал.
Как уточнил собеседник агентства, утром пожар был локализован на площади 0,9 гектара. "Пожар ликвидирован", - сказал он.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
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