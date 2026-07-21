Под Ростовом-на-Дону потушили лесной пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Милютинском районе Ростовской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание леса.
- Пожар был локализован на площади 0,9 гектара и ликвидирован.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Лесной пожар, начавшийся из-за падения обломков БПЛА в Милютинском районе Ростовской области, потушен, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО.
По информации губернатора региона Юрия Слюсаря, в ночь на вторник в Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. Никто не пострадал.
Как уточнил собеседник агентства, утром пожар был локализован на площади 0,9 гектара. "Пожар ликвидирован", - сказал он.