Из загоревшегося многоквартирного дома в Забайкалье спасли двоих детей

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Шерловая Гора в Забайкалье произошел пожар в многоквартирном доме.

Пожарные спасли двоих детей с помощью спасательных капюшонов, еще девять человек эвакуировали, погибших и пострадавших нет.

ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Пожарные спасли двоих детей с помощью спасательных капюшонов, еще девять человек эвакуировали при пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке в Забайкалье, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло во вторник днем в доме в поселке Шерловая Гора: в квартире на четвертом этаже загорелись домашние вещи, едкий дым распространился в соседние помещения.

« "Спасатели с помощью спасательных капюшонов вывели из задымленной соседней квартиры двоих детей. Еще девятерых взрослых из других квартир эвакуировали через подъезд... Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.