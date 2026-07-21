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Из загоревшегося многоквартирного дома в Забайкалье спасли двоих детей - РИА Новости, 21.07.2026
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17:34 21.07.2026
Из загоревшегося многоквартирного дома в Забайкалье спасли двоих детей

Двоих детей и девять взрослых эвакуировали из загоревшегося дома в Забайкалье

© РИА Новости / Максим НичипоренкоРабота пожарного
Работа пожарного - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Максим Ничипоренко
Работа пожарного. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Шерловая Гора в Забайкалье произошел пожар в многоквартирном доме.
  • Пожарные спасли двоих детей с помощью спасательных капюшонов, еще девять человек эвакуировали, погибших и пострадавших нет.
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Пожарные спасли двоих детей с помощью спасательных капюшонов, еще девять человек эвакуировали при пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке в Забайкалье, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС России.
По данным ведомства, возгорание произошло во вторник днем в доме в поселке Шерловая Гора: в квартире на четвертом этаже загорелись домашние вещи, едкий дым распространился в соседние помещения.
«

"Спасатели с помощью спасательных капюшонов вывели из задымленной соседней квартиры двоих детей. Еще девятерых взрослых из других квартир эвакуировали через подъезд... Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что медпомощь эвакуированным не понадобилась, пожар потушили на площади пять квадратных метров, причина возгорания устанавливается.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Забайкальский край
 
 
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