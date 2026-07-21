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В Липецке потушили открытое горение на производственных объектах - РИА Новости, 21.07.2026
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09:10 21.07.2026 (обновлено: 09:25 21.07.2026)
В Липецке потушили открытое горение на производственных объектах

В Липецке потушили открытое горение на территории производственных объектов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открытое горение на территории производственных объектов в Липецке ликвидировано.
  • Начинается разбор поврежденных конструкций.
ТУЛА, 21 июл – РИА Новости. Открытое горение на территории производственных объектов в Липецке ликвидировано, начинается разбор поврежденных конструкций, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Во вторник глава Липецкой области сообщил о возгорании на открытой площадке на территории производственных объектов в Липецке. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.
"По информации МЧС, открытое горение ликвидировано. Сейчас проводится проливка места возгорания, начинается разбор поврежденных конструкций", - говорится в сообщении.
Губернатор добавил, что после разбора поврежденных конструкций к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить причину пожара.
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