В Липецке потушили открытое горение на производственных объектах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Открытое горение на территории производственных объектов в Липецке ликвидировано.
- Начинается разбор поврежденных конструкций.
ТУЛА, 21 июл – РИА Новости. Открытое горение на территории производственных объектов в Липецке ликвидировано, начинается разбор поврежденных конструкций, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Во вторник глава Липецкой области сообщил о возгорании на открытой площадке на территории производственных объектов в Липецке. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.
"По информации МЧС, открытое горение ликвидировано. Сейчас проводится проливка места возгорания, начинается разбор поврежденных конструкций", - говорится в сообщении.
Губернатор добавил, что после разбора поврежденных конструкций к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить причину пожара.