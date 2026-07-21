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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаках ВСУ белгородцев - РИА Новости, 21.07.2026
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаках ВСУ белгородцев

Пострадавших от атак ВСУ 9 белгородцев отправят на лечение в федеральные центры

© РИА Новости / Александр ИвановКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Александр Иванов
Коридор больницы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девять пострадавших при атаках ВСУ в Белгородской области 20 июля готовят к переводу на лечение в федеральные центры.
  • 37 пострадавших продолжают лечение амбулаторно, 41 пациент госпитализирован в медучреждения региона.
  • Состояние девятерых пострадавших оценивают как стабильно тяжелое, остальные пациенты — средней степени тяжести.
БЕЛГОРОД, 21 июл – РИА Новости. Девять пострадавших при атаках ВСУ в Белгородской области 20 июля готовят к переводу на лечение в федеральные центры, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее врио губернатора региона Александр Шуваев сообщал, что за сутки от атак ВСУ погибли девять человек, в том числе ребенок, пострадали 77 человек. В оперштабе уточнили, что, кроме того, в понедельник в Ровеньской больнице оказана помощь мужчине с акубаротравмой, полученной 19 июля в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль в селе Кубраки Вейделевского округа.
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"В настоящее время идет подготовка к транспортировке девяти пациентов, состояние которых позволяет её осуществить, в федеральные медицинские центры для продолжения лечения", - написала пресс-служба на своей странице "Вконтакте".

По данным минздрава, 37 пострадавших продолжают лечение амбулаторно, 41 пациент госпитализирован в медучреждения региона. Получивший ранение подросток проходит лечение в областной детской больнице. Состояние девятерых пострадавших оценивают как стабильно тяжелое, остальные пациенты - средней степени тяжести.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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