Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаках ВСУ белгородцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девять пострадавших при атаках ВСУ в Белгородской области 20 июля готовят к переводу на лечение в федеральные центры.
- 37 пострадавших продолжают лечение амбулаторно, 41 пациент госпитализирован в медучреждения региона.
- Состояние девятерых пострадавших оценивают как стабильно тяжелое, остальные пациенты — средней степени тяжести.
БЕЛГОРОД, 21 июл – РИА Новости. Девять пострадавших при атаках ВСУ в Белгородской области 20 июля готовят к переводу на лечение в федеральные центры, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее врио губернатора региона Александр Шуваев сообщал, что за сутки от атак ВСУ погибли девять человек, в том числе ребенок, пострадали 77 человек. В оперштабе уточнили, что, кроме того, в понедельник в Ровеньской больнице оказана помощь мужчине с акубаротравмой, полученной 19 июля в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль в селе Кубраки Вейделевского округа.
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"В настоящее время идет подготовка к транспортировке девяти пациентов, состояние которых позволяет её осуществить, в федеральные медицинские центры для продолжения лечения", - написала пресс-служба на своей странице "Вконтакте".
По данным минздрава, 37 пострадавших продолжают лечение амбулаторно, 41 пациент госпитализирован в медучреждения региона. Получивший ранение подросток проходит лечение в областной детской больнице. Состояние девятерых пострадавших оценивают как стабильно тяжелое, остальные пациенты - средней степени тяжести.
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