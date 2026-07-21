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В Соцфонде рассказали о новом правиле при назначении единого пособия - РИА Новости, 21.07.2026
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00:06 21.07.2026
В Соцфонде рассказали о новом правиле при назначении единого пособия

Соцфонд: единое пособие будут выдавать при уходе за инвалидом I группы

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уход за инвалидом I группы, пенсионером старше 80 лет или престарелым гражданином будет считаться уважительной причиной отсутствия официального дохода при назначении единого пособия только при условии подтвержденного родства между заявителем или членом семьи и лицом, за которым осуществляется уход.
  • Уход за нетрудоспособным гражданином должен продолжаться не менее десяти месяцев в расчетном периоде, чтобы быть признанным уважительной причиной отсутствия дохода.
  • С 21 июля проверка факта проживания проводится по всем заявлениям на единое пособие, поданным по месту пребывания или фактического проживания, независимо от величины прожиточного минимума.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уход за инвалидом I группы, пенсионером старше 80 лет или престарелым гражданином с 21 июля будет считаться уважительной причиной отсутствия официального дохода при назначении единого пособия только в том случае, если за ним ухаживает близкий родственник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России.
Единое пособие назначается семьям, если их доходы и имущество не превышают установленные государством лимиты. При этом у всех трудоспособных членов семьи должен быть официальный доход или уважительная причина его отсутствия, например уход за нетрудоспособным родственником.
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"Теперь уход за нетрудоспособным гражданином будет учитываться в качестве уважительной причины отсутствия доходов или их наличия в размере менее восьми МРОТ при оценке нуждаемости семьи только при условии подтвержденного родства между заявителем или членом семьи и лицом, за которым осуществляется уход", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к близким родственникам относятся супруги, дети, родители, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки заявителя или члена его семьи. Ранее уход за нетрудоспособным человеком считался уважительной причиной независимо от наличия родственных связей.
Кроме того, чтобы уход был признан уважительной причиной отсутствия дохода, он должен продолжаться не менее десяти месяцев в расчетном периоде. Если такой уход длился меньше, минимально необходимый уровень дохода будет рассчитываться пропорционально числу месяцев, когда уважительной причины не было.
Согласно данным фонда, еще одно изменение касается заявлений на единое пособие, поданных по месту пребывания или фактического проживания. Раньше проверку факта проживания проводили только в случаях, когда прожиточный минимум в регионе подачи заявления был выше, чем в регионе предыдущего назначения пособия.
"С 21 июля такая проверка проводится по всем заявлениям, поданным по месту пребывания или фактического проживания, независимо от величины прожиточного минимума. При этом большинство сведений Социальный фонд проверит самостоятельно", - добавили в ведомстве.
Единое пособие - это адресная выплата, которая назначается по результатам комплексной оценки нуждаемости для поддержки малообеспеченных семей.
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