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Трамп ввел пошлины в 50% на товары из Канады - РИА Новости, 21.07.2026
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00:24 21.07.2026 (обновлено: 01:00 21.07.2026)
Трамп ввел пошлины в 50% на товары из Канады

Трамп ввел пошлины в 50% на товары из Канады из-за дискриминации экспорта США

© REUTERS / SAUL LOEBДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп подписал три прокламации о введении дополнительных пошлин на канадские товары.
  • Дополнительные пошлины в размере 50% будут введены с 19 августа 2026 года в ответ на дискриминационные ограничения Канады в отношении товаров из США.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал три прокламации о введении дополнительных 50-процентных пошлин на широкий перечень канадских товаров с 19 августа 2026 года в ответ на дискриминационные ограничения в отношении товаров из США.
"Сегодня президент Дональд Трамп подписал три прокламации… о введении дополнительных 50-процентных пошлин на определенные товары из Канады в ответ на дискриминационное отношение Канады к американской продукции", - говорится в официальном заявлении Белого дома.
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Ограничения США охватывают почти 300 товарных позиций, включая смартфоны, радары, станции связи, цемент, пластмассы и упаковку, текстиль и одежду, а также мебель и спортивный инвентарь, включая коньки и хоккейные клюшки. Под штрафные пошлины также подпали канадский мед, живые растения, бумага и предметы искусства, следует из текста прокламации.
Также повышенные пошлины были введены в отношении широкого перечня алкогольной продукции канадского производства, включая пиво, игристые и виноградные вина, вермут, сидр, водку, виски, ром, джин, ликеры, бренди и текилу, согласно прокламации.
Кроме этого, новые пошлины также затронули молочную продукцию Канады, включая концентрированные и сухие молоко и сливки, молочную сыворотку, концентраты молочных белков, лактозу, а также казеин.
При этом новые 50-процентные пошлины будут распространяться на все попавшие под удар канадские товары без исключения, даже если по правилам трехстороннего соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA) их можно ввозить в США без пошлин.
При этом Белый дом сознательно вывел из-под удара стратегически важный для американской экономики импорт. Ограничения не будут распространяться на канадские энергоносители, калийные удобрения, рыбу и критически важные минералы, отмечается в заявлении.
В начале июля торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Соединенные Штаты отказались продлевать USMCA в его нынешней редакции.
Трехсторонний торговый договор между США, Мексикой и Канадой вступил в силу 1 июля 2020 года, заменив действовавшее с 1994 года Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Документ регулирует торгово-экономические отношения между Мексикой, США и Канадой и предусматривает проведение совместного пересмотра его действия каждые шесть лет.
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