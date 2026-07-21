Трамп ввел пошлины в 50% на товары из Канады

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп подписал три прокламации о введении дополнительных пошлин на канадские товары.

Дополнительные пошлины в размере 50% будут введены с 19 августа 2026 года в ответ на дискриминационные ограничения Канады в отношении товаров из США.

ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал три прокламации о введении дополнительных 50-процентных пошлин на широкий перечень канадских товаров с 19 августа 2026 года в ответ на дискриминационные ограничения в отношении товаров из США.

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал три прокламации… о введении дополнительных 50-процентных пошлин на определенные товары из Канады в ответ на дискриминационное отношение Канады к американской продукции", - говорится в официальном заявлении Белого дома.

Ограничения США охватывают почти 300 товарных позиций, включая смартфоны, радары, станции связи, цемент, пластмассы и упаковку, текстиль и одежду, а также мебель и спортивный инвентарь, включая коньки и хоккейные клюшки. Под штрафные пошлины также подпали канадский мед, живые растения, бумага и предметы искусства, следует из текста прокламации.

Также повышенные пошлины были введены в отношении широкого перечня алкогольной продукции канадского производства, включая пиво, игристые и виноградные вина, вермут, сидр, водку, виски, ром, джин, ликеры, бренди и текилу, согласно прокламации.

Кроме этого, новые пошлины также затронули молочную продукцию Канады, включая концентрированные и сухие молоко и сливки, молочную сыворотку, концентраты молочных белков, лактозу, а также казеин.

При этом новые 50-процентные пошлины будут распространяться на все попавшие под удар канадские товары без исключения, даже если по правилам трехстороннего соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA) их можно ввозить в США без пошлин.

При этом Белый дом сознательно вывел из-под удара стратегически важный для американской экономики импорт. Ограничения не будут распространяться на канадские энергоносители, калийные удобрения, рыбу и критически важные минералы, отмечается в заявлении.

В начале июля торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Соединенные Штаты отказались продлевать USMCA в его нынешней редакции.