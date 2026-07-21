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"Хватит!" В Польше сделали срочное заявление об Украине - РИА Новости, 21.07.2026
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20:28 21.07.2026
"Хватит!" В Польше сделали срочное заявление об Украине

MP: поляков злит наглость Украины и безволие своих властей

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Граждане Польши выражают недовольство поведением Украины и политикой своих властей, продолжающих спонсировать Киев, передает издание Myśl Polska.
  • Автор статьи считает, что поляки имеют право прекратить поддержку Украины.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Граждане Польши все больше недовольны нахальным поведением Украины и политикой своих властей, продолжающих спонсировать Киев, передает издание Myśl Polska.
"Поляки уже устали кланяться украинским властям. <…> В то время как президент Кароль Навроцкий пытается создать впечатление скептически настроенного по отношению к Владимиру Зеленскому политика, кабинет премьер-министра Дональда Туска продолжает изыскивать средства для Киева. <…> Но наглость клики Зеленского не знает границ. Им все равно "недостаточно". А наша власть и дальше спонсирует государство, которое предпринимает явно враждебные шаги по отношению к Польше", — говорится в материале.
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По словам автора статьи, поляки имеют полное право сказать "Хватит!" и прекратить поддержку Украины.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреПольшаУкраинаКиевВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийДональд ТускВооруженные силы УкраиныВолынская резня
 
 
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