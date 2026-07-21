Краткий пересказ от РИА ИИ Граждане Польши выражают недовольство поведением Украины и политикой своих властей, продолжающих спонсировать Киев, передает издание Myśl Polska.

Автор статьи считает, что поляки имеют право прекратить поддержку Украины.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Граждане Польши все больше недовольны нахальным поведением Украины и политикой своих властей, продолжающих спонсировать Киев, передает издание Граждане Польши все больше недовольны нахальным поведением Украины и политикой своих властей, продолжающих спонсировать Киев, передает издание Myśl Polska

"Поляки уже устали кланяться украинским властям. <…> В то время как президент Кароль Навроцкий пытается создать впечатление скептически настроенного по отношению к Владимиру Зеленскому политика, кабинет премьер-министра Дональда Туска продолжает изыскивать средства для Киева. <…> Но наглость клики Зеленского не знает границ. Им все равно "недостаточно". А наша власть и дальше спонсирует государство, которое предпринимает явно враждебные шаги по отношению к Польше", — говорится в материале.

По словам автора статьи, поляки имеют полное право сказать "Хватит!" и прекратить поддержку Украины.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.

* Запрещенные в России экстремистские организации.