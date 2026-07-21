В Польше избили подростков за разговор на украинском языке, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Легнице две 13-летние девочки с Украины подверглись нападению со стороны женщины после того, как они разговаривали друг с другом на украинском языке.
- Женщина заявила подросткам, что поскольку они находятся в Польше, то должны говорить по-польски, после чего перешла к рукоприкладству.
- Мать одной из пострадавших девочек обратилась в полицию, и сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ВАРШАВА, 21 июл – РИА Новости. Украинских подростков снова избили в Польше за разговор на родном языке, сообщает издание Gazeta Wyborcza.
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"На детской площадке на улице Полярной в Легнице две 13-летние девочки с Украины подверглись нападению со стороны женщины после того, как они разговаривали друг с другом на украинском языке", - говорится в сообщении.
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Согласно рассказу матери одной из пострадавших подростков, местная жительница "заявила, что поскольку они находятся в Польше, они должны говорить по-польски".
После этого женщина перешла к рукоприкладству.
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"Одна из девочек получила удар кулаком в лицо, а вторая – удар в область шеи", - говорится в сообщении.
Мать одной из пострадавших уже обратилась в полицию.
"Мы получили сообщение об этом. В настоящее время мы проводим мероприятия, которые должны установить, что на самом деле произошло, и личные данные людей, участвующих в этом событии", - заявила журналистам представитель полиции Анна Терса.
Ранее сообщалось, что украинские подростки регулярно подвергаются нападениям в общественном транспорте Польши.
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Так, недавно на 15-летнего подростка в городе Плоцк напали в автобусе потому, что он разговаривал с приятельницей по-украински. Похожий инцидент произошел несколько дней назад в городском автобусе в Бельско-Бялой.
Доходило и до курьезных случаев. Так, согласно сообщению, недавно гражданин Польши напал на улице города Лодзь на другого поляка, приняв его за украинца.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Экстремистская организация, запрещенная в России