В Польше избили подростков за разговор на украинском языке, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Легнице две 13-летние девочки с Украины подверглись нападению со стороны женщины после того, как они разговаривали друг с другом на украинском языке.

Женщина заявила подросткам, что поскольку они находятся в Польше, то должны говорить по-польски, после чего перешла к рукоприкладству.

Мать одной из пострадавших девочек обратилась в полицию, и сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ВАРШАВА, 21 июл – РИА Новости. Украинских подростков снова избили в Польше за разговор на родном языке, сообщает издание Украинских подростков снова избили в Польше за разговор на родном языке, сообщает издание Gazeta Wyborcza

« "На детской площадке на улице Полярной в Легнице две 13-летние девочки с Украины подверглись нападению со стороны женщины после того, как они разговаривали друг с другом на украинском языке", - говорится в сообщении.

Согласно рассказу матери одной из пострадавших подростков, местная жительница "заявила, что поскольку они находятся в Польше , они должны говорить по-польски".

После этого женщина перешла к рукоприкладству.

« "Одна из девочек получила удар кулаком в лицо, а вторая – удар в область шеи", - говорится в сообщении.

Мать одной из пострадавших уже обратилась в полицию.

"Мы получили сообщение об этом. В настоящее время мы проводим мероприятия, которые должны установить, что на самом деле произошло, и личные данные людей, участвующих в этом событии", - заявила журналистам представитель полиции Анна Терса.

Ранее сообщалось, что украинские подростки регулярно подвергаются нападениям в общественном транспорте Польши.

Так, недавно на 15-летнего подростка в городе Плоцк напали в автобусе потому, что он разговаривал с приятельницей по-украински. Похожий инцидент произошел несколько дней назад в городском автобусе в Бельско-Бялой.

Доходило и до курьезных случаев. Так, согласно сообщению, недавно гражданин Польши напал на улице города Лодзь на другого поляка, приняв его за украинца.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.