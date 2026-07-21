Полиция выясняет, как на даче в Тюмени появилась криптоферма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция проверяет информацию об обнаружении майнинговой фермы на дачном участке в Тюмени.
- Женщина обнаружила на своем участке 5–6 небольших аппаратов 19 июля, материального ущерба пока не выявлено.
ТЮМЕНЬ, 21 июл – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о том, что на дачном участке в Тюмени была обнаружена майнинговая ферма, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что тюменка купила дачу в 2025 году и почти год там не была, а когда приехала, нашла там криптоферму, которую сначала приняла за ульи, а когда разобралась - обратилась в полицию.
"Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, будет дана правовая оценка произошедшему", - ответили в пресс-службе на просьбу прокомментировать ситуацию.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что женщина 19 июля обнаружила на участке 5-6 небольших аппаратов, серьезного материального ущерба пока не выявлено.