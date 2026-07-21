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Эксперт назвал две причины возможного смещения Сырского с должности - РИА Новости, 21.07.2026
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Эксперт назвал две причины возможного смещения Сырского с должности

Политолог Вакаров: Зеленский может использовать смещение Сырского

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Василий Вакаров считает, что смещение главкома ВСУ Сырского с должности может быть использовано Зеленским для переключения протестного гнева на фоне отставки главы минбороны Украины Михаила Федорова.
  • Второе направление, которое может использовать Зеленский, — реальная кадровая политика.
  • Украинские СМИ сообщили об отставке Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины, но в генштабе ВСУ опровергли эту информацию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Смещение главкома ВСУ Сырского с должности может быть использовано Зеленским по двум основным направлениям – переключение протестного гнева на фоне отставки главы минбороны Украины Михаила Федорова и реальная кадровая политика, сказал РИА Новости политолог, общественный деятель, член Совета движения "Другая Украина" Василий Вакаров.
"Смещение Сырского может сработать сразу в двух направлениях. Первое - громоотвод или "козел отпущения" — переключить протестный гнев с темы отставки Федорова на смену "непопулярного" в войсках главкома, показать, что реагирует на запрос "снизу", - сказал Вакаров.
Вторым направлением, которое может использовать Зеленский в этом процессе, является реальная кадровая политика, сказал политолог.
"Реальная кадровая логика — Сырский, назначенный в 2024-м на место Залужного именно как управляемая фигура без политических амбиций, выполнил обе задачи Зеленского — убрал конкурента с поста и обеспечил полный контроль над армией", - сказал политолог.
В случае смены главкома вероятно совпадение репутационного кризиса и накопившегося недовольства армии его стилем управления, отметил эксперт.
В понедельник украинские СМИ сообщили об отставке Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины. В генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности.
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