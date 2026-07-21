Эксперт назвал две причины возможного смещения Сырского с должности

Краткий пересказ от РИА ИИ Политолог Василий Вакаров считает, что смещение главкома ВСУ Сырского с должности может быть использовано Зеленским для переключения протестного гнева на фоне отставки главы минбороны Украины Михаила Федорова.

Второе направление, которое может использовать Зеленский, — реальная кадровая политика.

Украинские СМИ сообщили об отставке Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины, но в генштабе ВСУ опровергли эту информацию.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Смещение главкома ВСУ Сырского с должности может быть использовано Зеленским по двум основным направлениям – переключение протестного гнева на фоне отставки главы минбороны Украины Михаила Федорова и реальная кадровая политика, сказал РИА Новости политолог, общественный деятель, член Совета движения "Другая Украина" Василий Вакаров.

"Смещение Сырского может сработать сразу в двух направлениях. Первое - громоотвод или "козел отпущения" — переключить протестный гнев с темы отставки Федорова на смену "непопулярного" в войсках главкома, показать, что реагирует на запрос "снизу", - сказал Вакаров.

Вторым направлением, которое может использовать Зеленский в этом процессе, является реальная кадровая политика, сказал политолог.

"Реальная кадровая логика — Сырский, назначенный в 2024-м на место Залужного именно как управляемая фигура без политических амбиций, выполнил обе задачи Зеленского — убрал конкурента с поста и обеспечил полный контроль над армией", - сказал политолог.

В случае смены главкома вероятно совпадение репутационного кризиса и накопившегося недовольства армии его стилем управления, отметил эксперт.